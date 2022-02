Von Johannes Knuth

Diesmal passte alles zusammen: am Ende, vor allem aber am Anfang. In den knackigen Parallelrennen, hatte der Skirennfahrer Linus Straßer zuletzt gesagt, sei es ja unabdingbar, die erste K.-o-Runde gut zu überleben. Dann entfache sich oft ein Sog, der einen weit tragen könne, Straßer hat das oft selbst erlebt. Er gewann 2017 seinen ersten Weltcup in einem Parallel-Einzel; er bezeugte auch, wie die deutschen Skirennfahrer bei Großereignissen im Team-Event bitter scheiterten (2015 bei der WM in Vail) oder ihre Erfolgsbilanz ausschmückten (Bronze 2021 in Cortina d'Ampezzo).

Und nun also: Hatte die Abordnung des Deutschen Skiverbands (DSV) am Sonntag die letzte Chance, bei diesen Winterspielen doch noch eine Medaille zu erstehen - im zweiten Anlauf, nachdem die Organisatoren das Event vom Samstag- auf den Sonntagmorgen verlegt hatten, so stark war der Wind über das Gelände gedonnert. Die Begeisterung der Teams über dieses Nachsitzen hatte zunächst "Richtung Null" tendiert, wie DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier sagte: "Weil alle jetzt genug haben und schauen, dass sie hier rauskommen." Kira Weidle etwa, als Ersatzläuferin im Aufgebot, war am Sonntag schon abgereist, am kommenden Donnerstag steht in der Schweiz bereits das Training für den Weltcup in Crans-Montana an.

Dafür war die Begeisterung der Kollegen spätestens nach dem Team-Event wieder am Siedepunkt.

Detailansicht öffnen Fünffach-Erfolg: Emma Aicher, Julian Rauchfuss, Lena Duerr, Alexander Schmid und Linus Strasser (von links nach rechts) bejubeln die erste Olympiamedaille bei den Alpinen seit 2014. (Foto: Harald Steiner/Gepa/Imago)

Zwar hatte das DSV-Team das Finale verloren - in der Addition der besten Laufzeiten lagen sie 19 Hundertstelsekunden hinter den Österreichern, nachdem jedes Team je zwei Duelle für sich entschieden hatte. Für Lena Dürr, Emma Aicher, Linus Straßer, Alexander Schmid und Julian Rauchfuss blieb aber noch immer der Silber-Rang übrig - und damit die erste olympische Medaille für die DSV-Alpinen seit 2014. Das entschädigte auch für all die vierten, siebten und achten Plätze der vergangenen Wochen. "Eine Riesen-Genugtuung" sei das, sagte Alexander Schmid, ehe er sich zum (dicht besetzten) Flieger gen Heimat aufmachte.

Für Mikaela Shiffrin endet das Teamevent mit einer weiteren Enttäuschung

Viel hätte wohl nicht gefehlt, und der Wind hätte das letzte Alpinrennen dieser Spiele auch am Sonntag davon gefegt. Aber bei Olympia ist die Schmerzgrenze der Ausrichter ja immer etwas größer, da geht es um die ganz großen TV-Gelder und Sponsoren. Die Pistenarbeiter drillten Löcher in die Torfahnen, damit der Wind diese nicht auf die Fahrspuren drücken würde, Helfer legten den Athleten im Ziel dicke Decken an. Die DSV-Auswahl wirkte unbeeindruckt von alldem, die erste Hürde, die größte für den Kopf, nahm sie souverän, mit 3:1 gegen Schweden.

Dann warteten im Viertelfinale schon die Schweizer, der Titelverteidiger von 2018, als das Parallelformat seine Olympia-Premiere gab. Aicher und Straßer kamen nicht ins Ziel, Dürr und Schmid gewannen ihre Duelle. Weil die addierte Zeit der Deutschen schneller war als die des schnellsten Manns und der schnellsten Frau auf der Gegenseite, rückten sie ins Halbfinale vor. Dort wartete ein Gegner, der auch noch nach Trost suchte: die USA mit Mikaela Shiffrin, der erfolgreichsten Fahrerin der vergangenen Jahre, in Peking in fünf Starts bislang ohne Medaille. Und daran änderte sich auch im sechsten Versuch nichts. Dürr bezwang Shiffrin, 3:1 stand es am Ende für den DSV. Die USA verloren später auch das kleine Finale um Bronze, gegen Norwegen.

Im Finale verzichtete Straßer auf seinen Einsatz, zugunsten von Rauchfuss. Er habe sich auf dem sehr drehenden Kurs schwergetan, sagte Straßer später, Rauchfuss, ein Spezialist für die weiteren Torabstände, könne ihn mindestens gleichwertig vertreten. Ein Nebeneffekt: Wäre Rauchfuss auch im Finale nicht zum Einsatz gekommen, hätten sie ihm keine Medaille ausgehändigt (anders als es etwa bei Weltmeisterschaften üblich ist). "Eine sehr fragwürdige Entscheidung", sagte DSV-Vorstand Maier; man habe davon auch erst am Vorabend erfahren. Rauchfuss fuhr jedenfalls, verlor sein Duell knapp, sah dann, wie Dürr punktete, Aicher ausschied und Schmid den Kombinations-Olympiasieger Johannes Strolz schlug - allerdings mit zu geringem Abstand. Geschenkt. "Die zwei Wochen waren sehr, sehr bitter", sagte Schmid, "aber wir haben immer gesagt, wir reißen es im Team-Event raus. Das ist das Coole, dass wir dem Druck standgehalten haben."

Er sei stolz, wie seine Athleten sich präsentiert hatten, sagt Wolfgang Maier

Auch Wolfgang Maier war "sehr happy" ob des versilberten Ausstands, vergaß aber nicht, die Vorleistungen in einen nachdenklicheren Rahmen zu betten. Dass seine Athleten sich geballt neben dem Podium eingefunden hatten, wollte er nicht dem Pech zuschieben - mit Ausnahme von Weidle vielleicht, die auf der Abfahrt im Schlussteil offenbar vom Wind auf Rang vier gepustet worden war. Er sei sehr stolz, sagte Maier, wie seine Athleten sich in Peking präsentiert, ihre Niederlagen verkraftet, zu ihren Auftritten gestanden hatten- gerade in Zeiten, "in denen der Werteverlust enorm ist". Aber man habe eben keinen gnadenlosen Charakter im Aufgebot, der sich den Weg zum Erfolg mit Macht freiboxe. Vielleicht, so Maier, müsse man künftig die "Rennsau im Rennfahrer noch besser ausprägen". Auch wenn diese Gnadenlosigkeit schnell ins Gegenteil umschlagen könne, wie er selbst anmerkte, in Stürze und Krankenhaus-Aufenthalte etwa.

Vielleicht liegt ja auch ein Schlüssel darin, die Parallelformate künftig noch mehr zu fördern, als sie es im DSV ohnehin tun; mit Nachwuchscamps und Wettkämpfen ab der U14 etwa. In diesen Duellen, hatte Maier einmal im Gespräch gesagt, gehe es ja weniger darum, wie weit man die Hüfte beim Riesenslalomschwung neigt, sondern den Gegner auf der Nebenstrecke zu bezwingen, mehr nicht. Das fördere vielleicht auch ein gewisser Rennfahrer-Gen. An diesem windigen Sonntag in Yanqing hatte das zumindest mal wieder nicht so ganz schlecht geklappt.