Niemand will der Stelvio zu nahe treten, sie kann gar nichts dafür. Was will man auch dem Berg die Schuld daran geben, dass er sich über Millionen Jahre nicht besser geformt hat, zu einem würdigen Schauplatz für Olympische Winterspiele? Würdig ist die Strecke in Bormio gewiss – für eine Abfahrt und einen Super-G. Für die schnellen Bewerbe im Skisport bietet sie eine fantastische Bühne, mit ihrem steilen Einstieg, den Sprüngen und Wellen, der allgegenwärtigen Gefahr. Aber sie ist eben nicht geeignet für olympische Riesenslalom- und Slalomläufe, die sich im flachen Schlussteil der Stelvio angefühlt haben wie Kinderrennen für Erwachsene.
MeinungSki alpin bei OlympiaDie geteilten Ski-Wettbewerbe sind ein Makel dieser Spiele
Kommentar von Felix Haselsteiner, Bormio
Lesezeit: 2 Min.
