Interview von Johannes Knuth

Es waren vier Wörter, in schwarzen, blauen und gelben Lettern, die der ukrainische Skeletonfahrer Wladyslaw Heraskewytsch vor eineinhalb Jahren in die TV-Kameras reckte - und die zu einem der Momente der Olympischen Winterspiele in Peking geronnen. "No war in Ukraine", kein Krieg in der Ukraine, das war Heraskewytschs simpler Wunsch im Februar 2022, als russische Truppen seine Heimat bereits umstellt hatten. "Ich dachte bis zuletzt, so ein Krieg sei nicht möglich, nicht im 21. Jahrhundert in Europa", sagte der damals 23-Jährige der New York Times.