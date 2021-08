Siebenkämpferin Carolin Schäfer erlebte vor den Olympischen Spielen eine heftige Impfreaktion und musste mit dem Training aussetzen. Der siebte Platz in Tokio ist für sie "wie eine Medaille".

Von Saskia Aleythe, Tokio

Auf ihrer letzten Runde wurde aufgeräumt. Die Markierung für den Speerwurf verschwand vom Rasen, die Hochsprunganlage wurde weitgehend zurückgebaut, Bänke abtransportiert. Das Licht haben sie den Mehrkämpfern im Nationalstadion in Tokio aber schon noch angelassen, auch Musik lief noch, als sie ihre Ehrenrunde durchs Stadion drehten. Barfuß und bedächtig, darin liegt immer etwas Melancholie: So schnell kommen sie nicht mehr alle zusammen. Also ließen sie sich Zeit.