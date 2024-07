Wenn die Olympiaschwimmer in der Défense-Arena ganz im Westen von Paris aus dem 50-Meter-Pool steigen, sehen sie ins prächtige Rund, winken ihren Liebsten zu – und dann verschwinden sie. Es ist eine Glitzerkulisse, die weltweit in die Wohnzimmer übertragen wird. Was dann kommt, gehört nicht unbedingt zu den Lieblingsaufgaben vieler Sportler. Sie laufen unter Stahlrohrtribünen einen elend langen, schmucklosen Gang entlang, sind völlig ausgepumpt, müssen aber noch Fragen beantworten. Zugig ist es auch noch unter der Glitzerwelt. Drei, vier Fragen werden von ihren Presseattachés meistens gewährt, dann geht es flugs weiter in den Athletenbereich.

Bei einer 17-Jährigen, würde man denken, sind es vielleicht nur ein, zwei Fragen. Ist ja schon erdrückend genug, vor 17 000 Menschen zu schwimmen. Summer McIntosh, dieser Teenager, der vor zwei Jahren in Budapest noch eine Spange trug, kam also am Montagabend den Gang entlang. Es bildete sich eine so große Menschentraube um sie herum, dass viele Hände mit Aufnahmegeräten gar nicht mehr zu ihr durchdrangen – die aufgestellten Lautsprecher auf der anderen Seite des Gangs dienten als Ersatz. Und dann redete die junge Frau aus Toronto, sie redete und redete. Mehr als fünf Minuten lang: über das Rennen über 400 Meter Lagen, an dessen Ende sie ihren allerersten Olympiasieg errang (in 4:27,71 Minuten war sie übrigens mehr als fünf Sekunden schneller als die zweitplatzierte US-Amerikanerin Katie Grimes). Über Träume, Inspiration und den Wunsch, ein Vorbild zu sein für viele andere Talente in Kanada.

Aber zunächst sagte McIntosh nach ihrem Olympiasieg in Paris: „Ich wusste wirklich, ich habe diese Goldmedaille, als ich auf die letzten 100 Meter eingebogen bin.“ So selbstbewusst muss man erst mal sein in diesem Alter, in dem es ja nie nur ums Schwimmen gehen kann, sondern auch darum, den letzten Schritt zu machen ins Erwachsenenleben. Also kurz mal raus aus dem Becken: Ihre Lieblingsdoku laut Team-Canada-Profil: klar, die Formel-1-Netflix-Saga Drive to Survive, Hochgeschwindigkeit als Leitmotiv. Lieblingsfilm: Titanic – wo Leonardo DiCaprio untergeht, Kate Winslet aber überlebt. Lieblingsplatz: Bora Bora, das Südsee-Atoll. Was sie nicht so mag: Zimmer aufräumen.

McIntosh ist die jüngste Schwimmerin im Team Canada in Paris, die jüngste kanadische Weltmeisterin sowieso – und längst eines der großen Zukunftsversprechen in diesem Sport. Man sah das schon damals, als sie bei den Sommerspielen in Tokio vor drei Jahren zweimal Vierte wurde – mit 14 Jahren. Ihre Idole sind Katie Ledecky und Michael Phelps, und wie nah sie Ledecky schon gekommen ist, zeigt sich auch jüngst hier in der Défense, diesem glas- und betonlastigen Hochhausviertel. Denn über 400 Meter Freistil gewann sie Silber, Ledecky wurde Dritte. Dabei hing früher über McIntoshs Bett noch ein Poster von der siebenmaligen Olympiasiegerin aus den USA.

Ihre Katze heißt Mikey, nach Michael Phelps

Längst ist sie von Toronto nach Sarasota, Florida, gezogen, sie trainiert dort bei den Sarasota Sharks unter Headcoach Brent Arckey. Wenn sie nach Hause kommt, wird sie von ihrer Familie empfangen. Und von der Katze, die ihr dann erst mal einen Tag lang aus dem Weg gehe, weil sie sie so lange nicht gesehen habe, erzählte McIntosh dem kanadischen Sender CBC. Sie heißt Mikey, nach Michael Phelps.

In ihrer Heimat hat sie übrigens mal im Vorbeigehen einen neuen Weltrekord über 400 Meter Lagen aufgestellt, bei der kanadischen Olympiaqualifikation am 16. Mai 2024.

Druck scheint an McIntosh abzuperlen, ihre Mutter Jill McIntosh sagte vor den Sommerspielen CBC: „Ich glaube, Summer nimmt den Lärm von außen gerne an. Ich glaube nicht, dass sie es als Druck ansieht. Sie sieht es einfach als Unterstützung an.“ Im zugigen Gang in der Défense-Arena sprach Summer McIntosh auch selbst darüber: „Ich kenne das, seit ich 14 bin. Und jedes Mal, wenn ich auf der Weltbühne schwimme, lerne ich mehr und mehr darüber, mental, körperlich und emotional damit umzugehen. Und meine Ergebnisse nicht überzubewerten.“

McIntosh hat diese Gabe, nicht unter der Last zusammenzubrechen wie viele, sondern sie für sich zu nutzen. Vielleicht auch deshalb, weil sie diese uramerikanische Eigenschaft in sich trägt, nicht die Mühe zu sehr herauszustellen, die ihr das Training macht. Sondern das Vergnügen, das es auch bereiten kann. McIntosh hat zudem eine Leichtigkeit, die erstaunlich ist für dieses Alter. Und das, obwohl sie sich einen großen Auftrag gegeben hat, wie sie dann noch in der Arena sagte: „Ich versuche, möglichst viele Talente in Kanada zu inspirieren. Ich steckte einst in ihren Schuhen. Jetzt bin ich hier. Es hat viel Arbeit und Hingabe gebraucht. Aber ich hoffe, sie sehen, dass sie es auch schaffen können, wenn ich das schaffe.“

Bei den Pandemie-Spielen von Tokio war sie erst 14, ihr Trainer starb und ihr Vater erkrankte an Krebs

Ihre Teamkollegin Kylie Masse, elf Jahre älter und mit vier Olympiasiegen dekoriert, sagte am Montagabend in der Arena, als sie kurz neben ihr stand: „Sie ist eine Inspiration für jeden. Sie zeigt den jungen kanadischen Schwimmern, dass sie von Großem träumen dürfen.“

McIntosh hat sich diese Träume erfüllt, trotz einiger Rückschläge, die sie vor allem vor den Sommerspielen in Tokio erlitt. „Sie war eine 14-Jährige, die während einer Pandemie zu den Spielen fahren musste. Dazu kam noch der plötzliche Tod ihres Trainers. Und dann erkrankte ihr Vater an Krebs“, erzählte ihre Mutter CBC.

Die Familie ist nun bei ihr in Paris, sie wird McIntosh auch in den nächsten Rennen aus vollen Kehlen anfeuern, wie bei den 200 Metern Schmetterling, das Finale ist am Donnerstagabend. Ihre Mutter, ihr Vater, ihre Schwester Brooke, alle wollen sie sehen. Und es besteht kaum ein Zweifel daran, dass es „Summer’s Games“ werden, wie die New York Times kürzlich befand. Es ist ein Wortspiel, das Summer McIntosh gefallen dürfte.