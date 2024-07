Kraul, Rücken, Brust, Schmetterling: Der Franzose Léon Marchand ist der Meister der Schwimmstile und der Herrscher des Beckens. Bereits in jungen Jahren hat er Michael Phelps übertroffen, nun soll er das Gesicht der Spiele in Paris werden.

Von Christof Gertsch

Schwimmen ist ein unübersichtlicher Sport. So viele Disziplinen, Namen, Distanzen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten war Schwimmen aber auch ein sehr einfacher Sport. Denn einer überragte alle: Michael Phelps. Kannte man Phelps, wusste man Bescheid. 23 Olympiasiege, 27 Weltmeistertitel, 39 Weltrekorde. Sein Wikipedia-Eintrag ist länger als der mancher Staaten, so weit runterscrollen muss man, bis man seine ganze Karriere vom ersten Weltrekord 2001 bis zum letzten Olympiasieg 2016 erfasst hat.