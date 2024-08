Interview von Sebastian Winter, Paris

Für Meiron Cheruti sind die Olympischen Spiele nach zwei 50-Meter-Freistil-Rennen wieder vorbei. Doch sie werden ihm lange in Erinnerung bleiben. Denn der 26-jährige Schwimmer aus Israel wurde vor den Wettkämpfen in Paris mit dem Tod bedroht. Cheruti nimmt sich am Donnerstagabend nach seinem Aus im Halbfinale in der Schwimmhalle Zeit für ein kurzes Gespräch mit der SZ.