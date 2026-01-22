Auch neutrale Athleten gehen mit der Zeit und Mode. Seit 2018 sind russische Sportler bei Olympischen Spielen ohne Landesflagge, Hymne und Nationaltrikot vertreten, erst wegen des staatlich orchestrierten Dopingskandals, dann wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Wobei das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Erscheinung dieser Flotte, die unter angeblich neutraler Flagge segelte, über die Jahre recht geschmeidig anpasste. Was schon einiges darüber erzählt, wie wohlgelitten Russland im Reich der fünf Ringe war.