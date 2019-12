DOSB-Vorstandschefin Veronika Rücker wünscht sich höhere Zuwendungen von der Politik für alle Sporteinrichtungen im Land - und regt eine Debatte über eine Bewerbung Berlins für die Sommerspiele 2036 an.

SZ: Frau Rücker, 2020 ist wieder ein Olympiajahr. Was ist Ihre Hoffnung, wenn Sie an die Sommerspiele in Tokio denken?