Zeit ist relativ, das weiß jeder, der eine Hand versehentlich ins Feuer hielt. Die Theorie des subjektiven Zeitempfindens gilt auch im Eiskanal. Nach der Zieldurchfahrt in der Bob- und Rodelbahn von Cortina saß Max Langenhan eine Weile ganz still auf seinem Schlitten. „Es kam mir vor wie hundert Jahre“, sagte er, als am Abend der Trubel um ihn gerade erst begann. Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass diese Weile nur ein paar Sekunden gedauert hatte.