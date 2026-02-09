Zeit ist relativ, das weiß jeder, der eine Hand versehentlich ins Feuer hielt. Die Theorie des subjektiven Zeitempfindens gilt auch im Eiskanal. Nach der Zieldurchfahrt in der Bob- und Rodelbahn von Cortina saß Max Langenhan eine Weile ganz still auf seinem Schlitten. „Es kam mir vor wie hundert Jahre“, sagte er, als am Abend der Trubel um ihn gerade erst begann. Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass diese Weile nur ein paar Sekunden gedauert hatte.
Rodel-Olympiasieger Max LangenhanDer Mann, der an Millisekunden schraubt
Lesezeit: 3 Min.
Olympiasieger Max Langenhan ist ein Perfektionist. In Cortina hat er viermal den Bahnrekord unterboten – aber es geht noch besser, sagt er. Über den Umgang eines Präzisionspiloten mit der Zeit.
Von Barbara Klimke
Doppelsitzer-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Artl:„Es ist der kleinste Arbeitsplatz für zwei Personen“
Die sechsmaligen Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt rasen in Cortina bei ihren vierten Winterspielen im Doppelsitzer durch den Eiskanal. Sie sprechen über Nähe und Distanz, über Stürze – und ein außergewöhnliches Golfduell.
Lesen Sie mehr zum Thema