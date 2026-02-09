Zum Hauptinhalt springen

Rodel-Olympiasieger Max LangenhanDer Mann, der an Millisekunden schraubt

Lesezeit: 3 Min.

„Alles, was er macht, macht er bewusst:“ Max Langenhan, Rodel-Olympiasieger.
„Alles, was er macht, macht er bewusst:“ Max Langenhan, Rodel-Olympiasieger. (Foto: Robert Michael/dpa)

Olympiasieger Max Langenhan ist ein Perfektionist. In Cortina hat er viermal den Bahnrekord unterboten – aber es geht noch besser, sagt er. Über den Umgang eines Präzisionspiloten mit der Zeit.

Von Barbara Klimke

Zeit ist relativ, das weiß jeder, der eine Hand versehentlich ins Feuer hielt. Die Theorie des subjektiven Zeitempfindens gilt auch im Eiskanal. Nach der Zieldurchfahrt in der Bob- und Rodelbahn von Cortina saß Max Langenhan eine Weile ganz still auf seinem Schlitten. „Es kam mir vor wie hundert Jahre“, sagte er, als am Abend der Trubel um ihn gerade erst begann. Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass diese Weile nur ein paar Sekunden gedauert hatte.

