Der Handball-Weltverband IHF hat den Spielplan des Olympia-Qualifikationsturniers in Berlin (12. bis 14. März) fixiert. Alle drei Spiele der deutschen Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason werden dabei von den Öffentlich-Rechtlichen Fernsehanstalten live übertragen. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft am Freitag, dem 12. März (15.15 Uhr/ARD), zunächst auf den WM-Zweiten Schweden, am Samstag (15.35 Uhr/ZDF) dann auf den EM-Vierten Slowenien und zum Abschluss am Sonntag (15.45 Uhr/ZDF) auf Algerien. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Olympischen Spiele, die vom 23. Juli bis zum 8. August in Tokio stattfinden.