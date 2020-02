Athen (dpa) - Erstmals wird eine Frau das Olympische Feuer auf dem ersten Teilstück des Weges aus Griechenland zu den Olympischen Spielen tragen.

Von einem historischen Moment sprach am Donnerstag der Präsident des griechischen Nationalen Olympischen Komitees, Spyros Capralos. Zuvor hatte das NOK mitgeteilt, dass Schieß-Olympiasiegerin Anna Korakaki das Feuer nach der feierlichen Entzündung in Olympia am 12. März auf dem ersten Teilstück tragen wird. Übergeben wird es nach der Entzündung durch eine als antike Priesterin gekleidete Frau an Korakaki, die 2016 in Rio Gold gewann.

Nach einer einwöchigen Staffel durch Griechenland wird das Feuer in Athen dann an die Organisatoren der diesjährigen Sommerspiele in Tokio übergeben. Letzte Trägerin in Griechenland wird in Katerina Stefanidi, der Stabhochsprung-Olympiasiegerin von Rio, ebenfalls eine Frau sein.