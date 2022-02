Winterspiele in Peking:Eine außergewöhnliche olympische Dynastie

Von Thomas Kistner und Johannes Knuth

Tianjin, eine halbe Stunde Zugreise von Peking entfernt. Hier liegt eines der größten olympischen Kraftzentren, wenn man so will: eine Gedenkstätte für Juan Antonio Samaranch senior, den Herrn der Ringe überhaupt: 41 Jahre Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee (IOC), 21 Jahre als Präsident, und, gemessen am Denkmal, das sie ihm in Tianjin hochgezogen haben, ein Volksheld in der Volksrepublik. 25 000 Quadratmeter misst das "Samaranch Memorial", als sei dort ein Raumschiff gelandet und zu Beton geronnen. Drinnen: 16 578 persönliche Gegenstände, wie die Website penibel vermeldet, Büsten, Plakate, Orden, Gemälde, sogar Samaranchs bevorzugtes Rasierwasser, das sie im IOC früher auch gerne an die Reporter verteilten.