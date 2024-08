Vielleicht 100 Meter sind es von der La Défense Arena in Nanterre zum Sehnsuchtsort mindestens aller Australier. Nein, es ist kein Barbecue-Restaurant, sondern der Irish Pub Corcoran’s. An jedem Abend, wirklich an jedem Abend, machen ihn die Familie McKeown & Friends so ab 22, 23 Uhr, wenn die Schwimmwettkämpfe vorbei sind, zu ihrem feucht-fröhlich-gemütlichen Wohnzimmer. Und das seit Beginn der Sommerspiele vor zehn Tagen. Sie sind eigentlich wegen Kaylee McKeown hier – und trieben die 23-jährige Rückenspezialistin zu zwei Olympiasiegen, einmal Silber und zweimal Bronze. Zum Vergleich: Deutschland hat im Becken einmal Gold und einmal Bronze gewonnen. Zur Familie gehören auch ihre Stiefbrüder Lachlan und Bailey Carter, die beide in Goldpaillettenkleidern stecken, schwarze Adiletten, Schnauzer und Hüte tragen und in diesem Outfit eskalieren wie sonst niemand.