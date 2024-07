Das erste Gold dieser Spiele geht an die Metro von Paris. Die Metro ist eine Ausdauerathletin, die nicht nur seit Jahren ihre Leistung bringt, sondern auch etwas zu sagen hat. Man muss ihr nur zuhören. Die Metro braucht nicht viele Worte, weiß diese aber effektvoll einzusetzen, Floskeln wie „nächster Halt“, „bitte rechts aussteigen“ oder „achten Sie auf die Lücke zwischen Zug und Bahnsteigkante“ sind nicht ihr Stil, sie pflegt den Schick des französischen Minimalismus. Je zweimal nennt sie den Namen der nächsten Station, das erste Mal geht sie dabei leicht mit der Stimme nach oben, als wolle sie eine Frage andeuten, als wäre es noch gar nicht sicher, dass man sich jetzt wirklich dem Bahnhof Château d’Eau nähert, alles offen, alles möglich, Château d’Eau?, man weiß es nicht, man könnte auch an der Gare d’Austerlitz rauskommen oder in La Motte Picquet Grenelle. Beim zweiten Mal, wenn der Zug dann doch in Château d’Eau einfährt, geht die Stimme am Ende nach unten. Château d’Eau!