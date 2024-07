Olympia in Paris:Ministerin schwimmt in der Seine

Die Ministerin schwamm unweit des Pont Alexandre III, wo die olympischen Triathlon- und Freiwasserschwimmwettkämpfe geplant sind. Bei ihrem Seine-Bad wurde sie von dem Fahnenträger des französischen Paralympics-Teams, dem Para-Triathleten Alexis Hanquinquant, begleitet. Zuvor hatte Stadt Paris am Freitag bekanntgegeben, dass die Wasserqualität der Seine ausreichend sein werde, um die dort geplanten Wettkämpfe zu organisieren. Nach der jüngsten Analyse der Wasserqualität entsprach diese an sechs der letzten sieben gemessenen Tage den Vorschriften zum Abhalten olympischer Wettkämpfe. Über 80 Prozent der Wasseranalysen waren konform mit den Grenzwerten.

Die Pariser Bürgermeisterin, Anne Hidalgo, will am 17. Juli in die Seine springen, wenn die Wasserqualität es weiter zulässt. Ursprünglich hatte sie am 23. Juni im teuer gereinigten Fluss schwimmen wollen, aber die Wassertests waren zu schlecht. Für punktuelle Verschlechterungen der Wasserqualität sorgte zuletzt heftiger Regen, sowohl in Paris selber als auch am Oberlauf der Seine, von wo aus Verunreinigungen die Hauptstadt erreichten. Die Triathlon-Veranstaltungen beginnen Ende Juli, am 8. und 9. August steht das Freiwasserschwimmen im Olympiaprogramm.