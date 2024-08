Ein bisschen kann sich Angela Bladzewa schon mal an die Bedingungen für ihren großen Auftritt gewöhnen. Ein paar Tage lang haben die Trampolinturner nur in einer speziellen Trainingshalle üben können, jetzt steht eine Art Generalprobe in der Bercy-Arena an. Eine Stunde lang geht sie immer wieder aufs Gerät, kritisch beäugt von ihrer persönlichen Trainerin und dem Nationaltrainer. In den Pausen schaut sich Bladzewa ihre Auftritte immer auf dem Handy an. Zwischendurch wirkt sie skeptisch, dabei gelingt ihr ein Vortrag so gut, dass am Ende sogar die Trainerin einer Konkurrentin zweimal in die Hände klatscht. So soll das an diesem Freitag wieder sein, wenn hier 15 000 Zuschauer auf der Tribüne sitzen werden.

„Die Arena ist wirklich toll“, sagt Angela Bladzewa, als sie kurz nach dem Training im grauen Keller der Halle steht. Ihr Trainer will zwar, dass sie an diesem Tag keine Interviews gibt, sondern erst nach dem Wettkampf – aber Bladzewa nimmt sich dennoch kurz Zeit. Wenn am Freitagnachmittag die Trampolinturnerinnen antreten, werden viele Augen auf die 19-Jährige gerichtet sein. Nicht nur, weil sie als Bestplatzierte der Jahreswertung und Siegerin beim jüngsten Weltcup in der Schweiz zu den Podiumsanwärterinnen zählt. Sondern vor allem, weil sie Russland die erste – und womöglich einzige – Medaille in Paris bescheren könnte. Und das dürfte dann ein ganz besonders politischer Moment dieser Spiele werden, auch wenn Angela Bladzewa selbst versucht, ganz unpolitisch rüberzukommen.

Umfangreiche russische Medaillensammlungen gehören zu Sommerspielen traditionell wie das Feuer und die Ringe. Im ewigen Medaillenspiegel liegt Russland/Sowjetunion auf Platz zwei, zuletzt waren etwa 60, 70 Medaillen pro Spiele normal. Der Kreml hat seine Sport-Armada immer ganz in seinem Sinne eingesetzt und propagandistisch genutzt. Aber nun in Paris ist wegen des Krieges gegen die Ukraine alles anders. Nur 15 Sportler sind am Start, offiziell nicht als Vertreter Russlands, sondern als „neutrale Athleten“, ohne Flagge und Hymne, nicht mal bei der Eröffnungsfeier durften sie dabei sein. Doch zwei Drittel dieser Athleten sind Profisportler aus dem Tennis- oder dem Radsport, und von den anderen sind ohnehin keine Medaillen zu erwarten. Angela Bladzewa ist so etwas wie die letzte echte Russin mit einer Medaillenchance.

„Es ist sehr ärgerlich, dass wir so wenige sind. Aber wir hoffen, dass wir bei den nächsten Olympischen Spielen wieder mehr sind“, sagt sie. Bladzewa ist ein Kind des russischen Sportsystems. Seit den Kindergartentagen hat sie die russische Kaderschmiede durchlaufen; die Mutter hat sie damals angemeldet, weil sie beim fröhlichen Herumhüpfen im Schlafzimmer gleich zweimal das Bett zerstört hat. Bis heute lebt und trainiert Bladzewa in Sankt Petersburg, in der Sportschule des Admiraltejskij Rajon bei ihrer Trainerin Jelena Fedorentschik. Seitdem sie elf Jahre alt war, war sie die Beste ihres Jahrgangs in Russland, zwischen 2017 und 2021 wurde sie viermal Juniorenweltmeisterin.

Die ukrainische Seite findet selbst bei den 15 Startern manches anstößig – auch bei Bladzewa

Vor den olympischen Wettkämpfen ist das russische Starterfeld streng ausgesiebt worden. Wer irgendeine Verbindung mit dem russischen Militär hat oder irgendeine Sympathie für den Krieg oder das Regime hat erkennen lassen, bekam keine Starterlaubnis. Die ukrainische Seite findet selbst bei den 15 Startern noch manches anstößig – auch bei Bladzewa. Im Mai 2023 habe sie an einem Wettbewerb des nationalen Trampolin-Verbandes teilgenommen, bei dem im Hintergrund ein großes Z gehangen habe, geformt aus einem schwarz-orangen Sankt-Georgs-Bändchen, tragen sie vor; außerdem habe sie in den sozialen Netzwerken später noch ein Bild von dieser Veranstaltung gelikt. Der Buchstabe Z wie auch das Sankt-Georgs-Bändchen dienen in Russland als Zeichen der Kriegsunterstützung. Die anwesenden russischen Sportler würden für sie „nicht existieren“, gab der ukrainische Olympia-Chef Wadym Hutzaj als Losung für Paris vor.

Aber auch in Russland ist die Empörung über Bladzewa groß. Denn viele dort sind für einen generellen Boykott der Spiele, wollen mit der olympischen Welt nichts mehr zu tun haben. Die offizielle Formulierung des Kreml-Sprechers Dmitrij Peskow lautete zwar irgendwann, dass es die Entscheidung eines jeden einzelnen Sportlers sei, ob er starte. Aber danach haben fast drei Dutzend eigentlich zugelassene russische Sportler abgesagt – oder absagen müssen, weil ihre Verbandspräsidenten die Signale aus dem Kreml so deuteten, dass das in dessen Sinne sei.

„Es gab sehr viele Reaktionen, positive und nicht so schöne.“

Für Angela Bladzewa kam das nicht infrage. Sie habe die Möglichkeit bekommen, am Qualifikationswettkampf teilzunehmen, und da habe sie sich halt qualifiziert, sagt sie. Generell politisch oder konkret über den Krieg in der Ukraine hat sie sich seit ihrer Zulassung und seit ihrer Entscheidung für einen Start nie geäußert. „Es gab sehr viele Reaktionen, positive und nicht so schöne“, sagt sie – sehr viele nicht so schöne, schiebt sie nach. Aber die hätten sie nicht gekümmert, sie sei doch eine neutrale Athletin. „Jeder soll da seine Meinung sagen.“

Von ihrem Verbandspräsidenten bekam sie anders als andere russische Sportler jedenfalls Unterstützung. Bladzewa habe sich sportlich doch schon qualifiziert, warum sollte man noch absagen, sagt Nikolaj Makarow am Telefon. Wenn man gegen ihren Start sei, hätte man das vorher klar erklären sollen. Sollte seine Athletin eine Medaille gewinnen, würde das in Russland eher Freude auslösen, sagt er.

Angela Bladzewa will sich vor dem Wettkampf nicht zu viel Druck machen. Gut zu springen, das sei ihr Ziel, erklärt sie. Wenn Sportler eine Medaille gewinnen, verstehen sie diese oft nicht nur als Plakette für sich selbst, sondern widmen sie einem größeren Kreis. Die Ukrainerin Olga Kharlan zum Beispiel hat nach ihrer Bronzemedaille im Säbelfechten erklärt, ihre Medaille sei eine für ihr ganzes vom Krieg geschundenes Land.

Und wem würde Angela Bladzewa ihre Medaille widmen, wenn sie eine holt? „Mir, meinem Trainer und meinem Arzt.“