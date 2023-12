So stellen sich die Organisatoren die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris vor: Boote transportieren die Delegationen vorbei an den am Ufer der Seine jubelnden Zuschauermassen.

Von Oliver Meiler, Paris

Angekündigt ist ein Fest, wie es die Welt noch nicht erlebt hat. Eine Parade, so schön, dass sich die Welt einmal mehr in Paris verlieben wird, in seine städtische Pracht, in die Romantik seines Flusses, in die vielen Brücken über die Seine, die Paläste an deren Quais, die Museen. Die Eröffnungsfeier zu den Olympischen Sommerspielen von Paris am 26. Juli 2024 soll gar "einmalig und revolutionär" werden. So beschrieb es Emmanuel Macron, Frankreichs großeloquenter Präsident, als die ersten Simulationen vorgestellt wurden - weil Frankreich es selten unter der Revolution macht.