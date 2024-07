Der Sportsommer 2024 geht auch in der Süddeutschen Zeitung in die nächste Runde: Nicht einmal zwei Wochen nach dem Finale der Fußball-EM in Berlin werden in Paris am Freitag die Olympischen Sommerspiele eröffnet. Die SZ wird bis zum 11. August mit einem großen Team aus Paris berichten – über die Wettkämpfe, die Athletinnen und Athleten, aber auch über die gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Aspekte des Großereignisses. Für die Seite Drei ist auch bei diesen Spielen wieder der vielfach preisgekrönte Reporter Holger Gertz in der französischen Hauptstadt unterwegs. Sportredakteur Johannes Aumüller ist vom Finale der Tour de France nach Paris weitergereist, er wird auch dort über Radsport berichten, außerdem über das Internationale Olympische Komitee und die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada).