Oliver Zeidler quälte sich drei Jahre lang mit dem verlorenen Rennen von Tokio, bei der Heim-EM in München versagten ihm die Nerven. Dann fand er Hilfe für den Geist – und rudert in Paris zum ersehnten Olympiagold. Die Geschichte einer Selbstheilung.

Von Volker Kreisl, Paris

Es ging also wieder los. Oliver Zeidlers großer Tag war gekommen, jener Tag, an dem er dieses Loch in seiner Karriere und wohl auch in seiner Seele endlich füllen sollte. Jener Tag, an dem er Ruhe finden würde.