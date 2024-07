Uns hat in Paris eine E-Mail des Lesers B. aus S. erreicht, in der er uns „deutsche Überheblichkeit“ vorwirft, aber ehe wir genauer darauf eingehen, wäre noch eine Frage zu klären: Heißt es überhaupt eine E-Mail? Das englische Wort „mail“ ist ja, wie alle englischen Sachwörter, neutralen Geschlechts und wird nicht dadurch feminin, dass die deutsche Entsprechung „Post“ feminin ist. Also das E-Mail! Oder ist das Quatsch?

Nun, jedenfalls hat uns der Leser B. darauf hingewiesen, dass die Radprofis in Paris keinesfalls auf der Pont Alexandre III ins Ziel geflitzt sein können, wie es in unserer Berichterstattung geheißen hatte, denn, so der aufmerksame B.: „Da das frz. Wort ,pont‘ mask. ist, muss es lauten: ,auf dem Pont‘. Das frz. Nomen wird nicht dadurch feminin, dass die dt. Entsprechung ,Brücke‘ feminin ist. Das ist deutsche Überheblichkeit!!!!“

Da hat Herr B. sicher un point (einen Punkt, mask.), wobei wir am Vorwurf der Überheblichkeit schwer zu tragen haben. Wir geben uns hier in Paris wirklich Mühe! Wir legen ein Dächlein auf das Städtchen Châteauroux, in dem die Schützen herumschießen, wir spendieren jedem François und jeder Françoise ihr Schlenkerlein, wir schreiben die Gare de l’Est und die Gare du Lyon, wenn wir die männlich vor sich hin brummenden TGV-Bahnhöfe meinen, und wir haben auch schon „die Seine-Brücke Pont d’Austerlitz“ geschrieben, weil: Weiß jeder Leser, jede Leserin, was ein Pont ist?

Olympia 2024 : Highlights vom dritten Olympia-Tag in Bildern Die schönsten Momente, die wichtigsten Sport-Entscheidungen und die bewegendsten Szenen der Olympischen Spiele: Eindrücke aus der französischen Hauptstadt im Olympia-Fieber.

Überhaupt kann man ja mal fragen, wer hier überheblich ist! Vielleicht sind es ja auch die Franzosen selbst, die einfach allem, allem, allem das falsche Geschlecht geben. Wenn die Franzosen von dem Arbeit kommen (le travail), zum Beispiel mit der Auto (la voiture), dann gehen sie in die Haus (la maison), machen die Licht an (la lumière), setzen sich an die Tisch (la table) und essen der Brot (le pain). Kein Wunder, würde jetzt wahrscheinlich die deutsche Bischofskonferenz sagen, dass die Franzosen auch bei ihrer olympischen Eröffnungsfeier am vergangenen Freitag die Geschlechter vermischt haben! So weit würden wir natürlich nicht gehen, aber man kann, rein linguistisch gedacht, schon mal fragen, was das für eine Leben ist (la vie), in der man keinen Satz sagen kann ohne das große Geschlechterdurcheinander. Pardon: keine Satz (la phrase). Und ohne die Durcheinander (la confusion).

In was für einer Welt leben diese Franzosen? Herr B. aus S. würde vermutlich antworten: Es ist derselbe Welt (le monde), auf dem wir auch leben, womöglich sogar unter demselben Sonne (le soleil).