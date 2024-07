Die olympische Welt ist mitunter froh, wenn Reporter ihre Nase nicht in jede Ecke stecken. In Paris wird gerade aber etwas Besonderes aufgefahren: Im Pressezentrum nahe dem Arc de Triomphe lockt ein gelber Postkasten mit Maskottchenaufdruck in das eigens aufgebaute Postamt – das allein ist schon eine Einladung in eine womöglich bald vergessene Welt. Eine Etage weiter oben werden die Nachrichten per Livestream oder Ticker zu den Sportfans gesendet, im Erdgeschoss lebt noch die gediegene Informationsübermittlung mit fast musealem Charakter. Wer sich anstrengt, kann ganz leise die Postkutsche vorbeitraben hören.

Allerlei Briefmarken gibt es zu erwerben, mit Olympialogo oder rund in Medaillenform – welcher Empfänger zu Hause dann Gold, Silber und Bronze verdient hat, muss man selbst entscheiden. Eine engagierte Verkäuferin führt von Modell zu Modell, hier eins mit chinesischem Drachen, dort eins für Pokémon-Fans, sie muss schließlich internationales Publikum begeistern. In einem Aufsteller kommt dann die Besonderheit: die Briefmarke „La Baguette française“.

Das Baguette ist seit 2022 immaterielles Weltkulturerbe der Unesco, „bei uns dreht sich alles ums Essen“, sagt die Angestellte. Behutsam zieht sie den Bogen aus dem Plastikschutz und fängt an, das Papier zwischen Daumen und Zeigefinger zu reiben, dann die Aufforderung: „Riechen Sie mal dran!“ Also nimmt man eine Nase, aber Geruch will sich nicht entfalten. Gegenprobe: Nun soll auch die Verkäuferin eine Duftprobe nehmen. „Was riechen Sie?“. Sie sagt, mit Hingabe und einer Prise Stolz: „Es riecht nach Brioche!“ Platz eins im olympischen Schnupperkurs. Olympia ist, wenn man an Briefmarken riecht.

Es riecht nach Medaillen, heißt es oft – aber wonach riechen die eigentlich?

Was nach einer gewieften Verkaufstaktik klingt, lässt sich tatsächlich mit Fakten stützen: Vor zwei Monaten brachte die französische Post die Marke heraus, ihr Wert deckt das Porto für internationale Briefe ab. Demnächst könnten also in aller Welt Duftnoten im Briefkasten auftauchen – vorausgesetzt, man hat eine feine Nase. Auf der Website wirbt die Post mit ihrer ganzen Liebe zum Genuss, das Baguette sei „Brot unseres täglichen Lebens, Symbol unserer Gastronomie, Juwel unserer Kultur“. Erfunden haben die Franzosen die Duftmarke allerdings nicht: In Deutschland machten Wohlfahrtsmarken mit Obstgeruch schon 2010 die Runde, die Schweizer Post regte einst mit einer Version mit „Lagerfeuergeruch“ aus Anlass des Bundespfadfinderlagers Philatelisten zum Kauf an.

Bleibt die Frage, ob man damit einem bisher unterrepräsentierten Thema in der Geschichte der Sportberichterstattung ein Stück näher kommt: dem Geruch von Olympia. „Es riecht nach Medaillen“ heißt es gerne – aber wonach genau bitte schön? Metallisch oder streng nach durchgeschwitztem Leibchen? Nach Sommerregen, der sich manchmal über die Athleten ergießt, nach Pheromonen im olympischen Dorf? Nach dem Siegersekt, der schon im Kühlschrank wartet? Offen gestanden: Wo Tausende Menschen aufeinandertreffen, ist es nicht immer ratsam, genau zu riechen – für Einsteiger empfiehlt sich der Postladen in Paris.