Von Volker Kreisl

Die Szene dieses Rennens hätte alle Chancen, im Netz weiterzuleben- oder auch im Fernsehen noch eine Weile eingespielt zu werden. Und wer weiß, vielleicht verschafft sie auch der Nordischen Kombination ein bisschen Werbung, einem Nischensport, der alle vier Jahre die große Bühne bekommt und oft auch nutzt.

Ein Langläufer erklimmt schnellen Schrittes den letzten Anstieg vor dem Ziel und freut sich, weil er in Führung liegend Gold vor Augen hat. Wer soll ihn noch aufhalten, könnte Johannes Rydzek in diesem Moment gedacht haben, er hatte ja alles richtig gemacht. Doch was ihn dann überholte, das war nicht nur eine Reihe von Langläufern, das war ein Zug, der nicht nur an ihm vorbeigerauscht war, sondern ihn psychisch, man muss sagen, plattgemacht hat.

Dieser Kombinationstag bot jedenfalls alles auf, was dieser Sport bietet, an technischen Fertigkeiten beim Skispringen, an den taktischen Varianten bei der Verfolgungsjagd im Langlauf und an finaler Zuspitzung, wenn die Ziellinie schon zum Greifen nahe - und doch noch endlos weit weg ist. Als Fünfter knickte Rydzek schließlich in den Schnee, Olympiasieger wurde sein dann noch länger im Zielraum vor Freude brüllender Besieger Vinzenz Geiger, was Rydzek wiederum schneller verkraftet haben dürfte, denn Geiger ist sein Teamkollege, ebenfalls aus Oberstdorf. Ihm folgte als Zweiter der Norweger Jörgen Graabak vor Bronzegewinner Lukas Greiderer aus Österreich.

Die Beschränkungen als Kontaktperson haben ihn "offenbar noch heißer gemacht", sagt Geiger

Doch dies sind eher äußere Fakten, die Geschichten dieses Rennens begannen teils früher, bei Vinzenz Geiger mit dem Rückschlag nach der Ankunft in Peking. Seine beiden Kollegen Terence Weber und Eric Frenzel, Olympiasieger von Pyeongchang, waren corona-positiv, Geiger wiederum Kontaktperson. Die Mannschaft war also geschwächt, und Geiger durfte zwar am Training teilnehmen, jedoch nur unter Auflagen, Pannen und Hektik.

Am Sonntag chauffierte ihn ein Fahrer zum Snowboarden, und Geigers Einwände, er sei Kombinierer, drangen durch die Trennscheibe zunächst nicht durch, am Ende verpasste er eine Stunde Training. Am Montag dann Ähnliches: Vinzenz Geiger kam pünktlich, indes, so erzählte er, sei er, weil er nicht liftfahren durfte, extra zum Absprungbereich hinaufgefahren worden, jedoch als Einzelpassagier in einem geräumigen Reisebus, der wiederum im Schneckentempo fahren musste, so langsam, dass Geiger abermals seinen Einsatz verpasste.

Tatsächlich hat auch dies Energien freigesetzt, wie Geiger später erkannte: "Anscheinend haben mich diese Einschränkungen noch heißer gemacht." Und: "Beschissene Tage" habe er hinter sich, musste immer an Frenzel und Weber denken, die in der Isolation hängen - "da kann ich mich glücklich schätzen".

Rydzeks sportliches Drama begann, ohne dass er davon etwas ahnte

Sein Sprung war dann im Wettkampf zwar nicht ideal, aber doch ordentlich genug, um fürs Rennen eine Medaillenhoffnung zu behalten. Womöglich waren es sogar Geigers Irrfahrten, die ihm die entscheidenden Kräfte verliehen. Nach dem Springen lag er 1:26 Minuten zurück, die versammelte restliche Nordisch-Elite war längst auf dem Weg, ehe er an die Loipe starten durfte. Und tatsächlich, Geiger hängte sich einfach hinter einen Zug kräftiger Skater und wartete ab. War er damit zufrieden? Lohnte sich eine gewaltige Kraftanstrengung am Ende überhaupt? Wollte er doch lieber Kräfte sparen für die anderen beiden olympischen Rennen?

Detailansicht öffnen Verrichtete lange die Tempoarbeit: Johannes Rydzek war auf Goldkurs, bis er am Ende doch noch überholt wurde - und im Ziel völlig erschöpft liegen blieb. (Foto: Cameron Spencer/Getty Images)

Ganz vorne jedenfalls lagen seine beiden Oberstdorfer Freunde Rydzek und Julian Schmid, und zwar in bester Position. Zu viert waren sie zunächst, dann fiel ein Japaner zurück, und das Trio Rydzek, Schmid und der Österreicher Lukas Greiderer blieb übrig, wobei hauptsächlich der Erste, also Rydzek, die Tempoarbeit verrichtete. Dahinter folgte der Zug, jedoch in mittlerem Tempo, vorne die nordische Laufklasse etwa mit dem Finnen Ilkka Herola oder dem Norweger Grabaak.

Und, ganz hinten, Geiger.

Aus vier Vierteln besteht so ein Kombinationsrennen, und nicht immer spitzen sich diese Rennen dermaßen zu wie am Mittwoch in Peking, als im letzten Viertel alles durcheinanderflog. Die Übertragungen auf die Tribünen und in alle Welt können nicht alle Szenen gleichzeitig zeigen, ein erster Hinweis kam aber eingangs der letzten Runde, als von der Spitze, also vom fleißigen Rydzek kurz wieder umgeschaltet wurde zu den Verfolgern, wo Geiger mit seiner roten Mütze auf einmal vorne lag.

Was Rydzek passierte, war zum einen Pech und zum anderen waren es die Gesetze dieses Sports

Das hohe Tempo der Laufcracks war ihm zu niedrig, jedenfalls hatte er noch Kräfte und Zuversicht, oder wie er später sagte: "Man darf niemals aufgeben." Immer noch blieb ein weiter Weg, denn das Führungstrio hatte den Anstieg schon erklommen, und das sportliche Drama des Johannes Rydzek begann, ohne dass er davon etwas ahnte. Rydzek hatte eine durchwachsene Saison hinter sich, ein paar Erfolge auch, und doch galt der Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang nicht als führender Deutscher. Dann aber hatte er einen fabelhaften Sprung zustande gebracht, der ihn quasi an die Spitzengruppe hängte, in der er als Laufstärkster galt.

Was also sollte noch passieren? Es war dann zum einen Pech und zum anderen waren es die Gesetze dieses Sports. Rydzek hat lange Tempo gemacht, Geiger war lange im Windschatten anderer Topläufer gelegen, womit er noch zu einem Schlusssprint fähig war, und am Ende jene Szene entstand, die wie eine neue Live-Technik wirkte: Echtzeit und Schnellvorlauf in einem Bild. Rydzek hinten, der alles gab und sich zu Recht schon mit Gold belohnt wähnte, und dann Geiger, der an ihm vorbeihüpfte, mit weiteren Verfolgern im Schlepptau, und eines der Bilder dieser Spiele hinterlassen wird: ein großer Sieg und noch mehr, eine große Niederlage.