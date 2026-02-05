Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
Deutsches Eishockey-Team verpatzt Olympia-Auftakt
Dämpfer für die deutschen Eishockey-Frauen noch vor dem offiziellen Olympia-Start: Am Tag vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele hat das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod ihr erstes Vorrundenspiel in Mailand mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) gegen Schweden verloren.
Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) war zwar durch Katarina Jobst-Smith (9. Minute) von den Vancouver Goldeneyes aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL in Führung gegangen, verlor im Mittelabschnitt vor allem in Unterzahlsituationen aber etwas den Faden. Lina Ljungblom (12./28.), Mira Jungaker (40.) und Thea Johansson (52.) drehten für die Schwedinnen die Partie vor rund 2000 Zuschauern in der provisorisch errichteten Eishalle auf dem Mailänder Messegelände.
Norweger kritisieren Curling-Eis
Eis für Curling-Wettbewerbe herzustellen, ist eine Wissenschaft für sich. Im Olympia-Ort Cortina d'Ampezzo ist das offenbar nicht ganz so gut geglückt. Zumindest legt das die Reaktion des norwegischen Curlers Magnus Nedregotten nahe. „Das ist so verdammt langsam. Verdammt, was für ein beschissenes Eis!“, schimpfte der 35-Jährige im ersten End des Spiels gegen die USA (6:8) im Rahmen des Mixed-Wettbewerbs, den er an der Seite seiner Ehefrau Kristin Skaslien (40) bestreitet.
Danach wurde er im norwegischen Rundfunk auf seinen Ausbruch angesprochen. „Habe ich beschissenes Eis gesagt? Das war noch sehr vornehm ausgedrückt“, polterte Nedregotten, der mit Skaslien schon Bronze (2018) und Silber (2022) gewonnen hat. „Es war langsam“, meinte Nedregotten und gab zu: „Die Besseren haben trotzdem gewonnen, aber es ist schade, dass wir nicht die Verhältnisse haben, bei denen wir trainiert und die wir erwartet haben.“
Das Eis scheint nicht das einzige Problem in der Anlage zu sein. Am Mittwoch war während der Spiele der Strom und damit auch die Anzeigetafel ausgefallen. Curling-Eis ist stets etwas wärmer als jenes beim Eishockey oder Eiskunstlauf, wodurch die Steine schneller laufen. Dadurch ist es allerdings auch brüchiger und somit schwieriger zu präparieren.
Weikert verteidigt Wahl von Draisaitl
DOSB-Chef Thomas Weikert hält die Wahl von Eishockeyprofi Leon Draisaitl zum deutschen Fahnenträger trotz dessen fehlender Olympia-Erfahrung für eine gute Entscheidung. „Das Publikum hat es so gesehen, die Athletinnen und Athleten haben es so gesehen“, sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds am Tag vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Mailand. NHL-Profi Draisaitl war noch nie bei Olympia dabei, hatte sich bei der Abstimmung über den Fahnenträger aber gegen die Olympiasieger Tobias Wendl (Rodeln) und Johannes Rydzek (Nordische Kombination) durchgesetzt.
Hier lesen Sie alle Nachrichten rund um die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und in Cortina.