Tischtennis: Deutschlands Tischtennisprofi Timo Boll hat erneut den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Der 40-Jährige aus Düsseldorf musste sich am Dienstag im Tokyo Metropolitan Gymnasium dem Südkoreaner Youngsik Jeoung in 1:4 Sätzen (8:11, 11:7, 7:11, 9:11, 4:11) geschlagen geben. Für Boll sind es die sechsten Olympischen Spiele, die erhoffte erste Medaille im Einzel verfehlte er damit erneut.

Mit der Mannschaft zählt der Rekord-Europameister aber auch in Tokio zu den Kandidaten auf Edelmetall. Den Einzug in das Achtelfinale hatten zuvor Bolls Nationalteamkollege Dimitri Ovtcharov und bei den Damen Han Ying geschafft.

Wasserspringen: Den deutschen Wasserspringern hat nicht viel zur zweiten Medaille gefehlt. Tina Punzel und Christina Wassen belegten im Synchronspringen vom Turm den fünften Platz. Auf Bronze und Mexiko fehlten am Dienstag 6,84 Punkte. Olympiasiegerinnen wurden erwartungsgemäß die Chinesinnen Chen Yuxi (15) und Zhang Jiaqi (17) mit 363,78 Punkten vor Jessica Parratto und Delaney Schnell aus den USA. Für die Dresdnerin Punzel wäre es nach Bronze im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett die zweite Medaille der Sommerspiele in Japan gewesen. Sie ist noch im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett mit Finalchancen am Start.

Zuletzt hatte es für die deutschen Wasserspringer in Peking 2008 zwei Medaillen gegeben. In Tokio haben sie noch weitere Chancen. Fahnenträger Patrick Hausding ist am Mittwoch (8.00 Uhr MESZ) zusammen mit Lars Rüdiger zum ersten Mal am Start. Sie zählen im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidaten.

Tennis: Der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Tim Pütz sind im Achtelfinale des Doppel-Wettbewerbs ausgeschieden. Das Duo aus Coburg und Frankfurt verlor am Dienstag gegen die britische Paarung Andy Murray und Joe Salisbury mit 2:6, 6:7 (2:7). Wegen Regens hatte die Partie mit Verzögerung begonnen und war beim Stande von 1:2 aus Sicht der Deutschen noch einmal für rund zwei Stunden unterbrochen worden. Der ehemalige Weltranglisten-Erste Murray, zweimaliger Olympiasieger im Einzel, hatte sich aufgrund von Oberschenkelproblemen kurzfristig aus dem Einzel-Wettbewerb zugunsten des Doppels zurückgezogen. Auch das Achtelfinale des zweiten deutschen Herren-Doppels Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff ist für Dienstag angesetzt.

Triathlon: Laura Lindemann hat trotz einer starken Vorstellung eine Medaille verpasst. Die 25-Jährige aus Potsdam kam am Dienstagmorgen beim Sieg von Flora Duffy, die das erste Gold der Geschichte für Bermuda holte, auf den achten Platz. Zur ersten Medaille einer deutschen Triathletin bei Sommerspielen fehlten Lindemann, die nach dem Radfahren noch Zweite war, 1:21 Minuten.

"Ich war wirklich die ganze Zeit am Limit", sagte Lindemann in der ARD: "Beim Laufen hat einfach die Kraft gefehlt. Ich bin losgelaufen, und da habe ich schon gemerkt, dass ich extrem viel beim Radfahren geben musste. Dann habe ich mich noch ins Ziel gerettet." Die 33 Jahre alte Ex-Weltmeisterin Duffy setzte sich nach 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen in 1:55:36 Stunden souverän vor der Britin Georgia Taylor-Brown (+1:14 Minuten) und Katie Zaferes (USA/+1:27) durch. Für das nur 64 000 Einwohner zählende britische Überseegebiet Bermuda war es die zweite Medaille überhaupt nach Bronze für den Boxer Clarence Hill 1976 in Montreal.

Lindemann hatte im Ziel 2:48 Minuten Rückstand. Dennoch war es der beste Platz einer deutschen Triathletin in einem olympischen Rennen. Anja Dittmer (2004) und Anne Haug (2012) hatten jeweils Platz elf belegt. Die zweite deutsche Starterin Anabel Knoll (Ingolstadt) lief auf Platz 31 (+9:09) ein. Nicht am Start war die Ukrainerin Julia Jelistratowa. Bei der 33-Jährigen war nach Angaben der Internationalen Test-Agentur (ITA) bei einer Dopingprobe im Juni EPO nachgewiesen worden. Jelistratowa wurde vorläufig gesperrt.

Schwimmen: Die 17-jährige Lydia Jacoby hat Rio-Doppel-Olympiasiegerin Lilly King vom Thron gestoßen. Im Finale über 100 m Brust schlug die Amerikanerin aus Alaska überraschend als Erste an. Der Weltrekordlerin und siebenmaligen Weltmeisterin King blieb sogar nur Platz drei, weil sich die Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker Silber schnappte.

Über 200 m Freistil überraschte der Brite Tom Dean, der vier Hundertstelsekunden vor seinem favorisierten Landsmann Duncan Scott anschlug. Beim russischen Doppelsieg über 100 m Rücken distanzierte Vize-Weltmeister Jewgeni Rylow in der Europarekordzeit von 51,98 Sekunden seinen Teamkollegen Kliment Kolesnikow sogar nur um zwei Hundertstel. Rio-Olympiasieger und Weltrekordler Ryan Murphy musste sich mit Bronze zufrieden geben.

Das dritte Schwimm-Gold in Tokio für Australien gewann Weltrekordlerin Kaylee McKeon über 100 m Rücken. Die WM-Fünfte setzte sich vor der kanadischen Weltmeisterin Kylie Masse und der Amerikanerin Regan Smith durch. Eine weitere Niederlage musste US-Superstar Katie Ledecky einstecken. Nachdem die fünfmalige Olympiasiegerin über 400 m Freistil Gold an ihre australische Herausforderin Ariarne Titmus verloren hatte, war sie auch im Halbfinale über die halbe Distanz langsamer. Um den Titel geht es am Mittwochmorgen. Nachwuchshoffnung Isabel Gose (Magdeburg) und Annika Bruhn (Neckarsulm) schieden als Elfte und 14. aus.

Schießen: Europameisterin Carina Wimmer (Kelheim Gmünd) und Sportschütze Christian Reitz (Regensburg) haben eine Medaille deutlich verfehlt. Im Mixed-Wettbewerb mit der Luftpistole belegte das Duo des Deutschen Schützenbundes (DSB) mit 571 Ringen am Dienstag den zwölften Platz und verpasste den Einzug in die nächste Runde. Sportsoldatin Wimmer steuerte 281 Ringe bei, Reitz kam auf 290 Ringe. Das erste Olympia-Gold in diesem Wettbewerb schnappte sich China. Für Wimmer und Reitz war es der zweite Einsatz in Japan. Wimmer war im Luftpistolen-Einzel als 20. in der Qualifikation gescheitert. Reitz, Rio-Olympiasieger mit der Schnellfeuerpistole, hatte mit seiner Nebenwaffe den fünften Platz erreicht. Er peilt zum Abschluss der Schützenwettbewerbe am kommenden Montag eine Medaille in seiner Paradedisziplin an.

Judo: Dominic Ressel hat für den ersten Sieg eines deutschen Judoka gesorgt. Der 27-Jährige aus Kronshagen gewann am Dienstag seinen Auftaktkampf in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm gegen den Palästinenser Wesam Abu Rmilah nach gut einer Minute mit Ippon. Ressel trifft im Achtelfinale nun auf den Niederländer Frank de Wit. An den ersten drei Wettkampftagen im legendären Nippon Budokan waren die deutschen Judokas jeweils zum Auftakt gescheitert. Martyna Trajdos verlor am Dienstag ebenfalls ihren ersten Kampf. Die 32 Jahre alte Hamburgerin unterlag in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm der Ungarin Szofi Ozbas im Golden Score mit Waza-ari.

Taekwondo: Für den früheren Weltmeister Alexander Bachmann ist der Traum von einer Medaille früh geplatzt. Der 27 Jahre alte Sportsoldat aus Stuttgart unterlag bereits in seinem Auftaktkampf der Klasse über 80 kg dem Kasachen Ruslan Schaparow mit 7:11 und schied damit aus. Um eine zweite Chance über die Trostrunde zu haben, hätte Bachmann das Viertelfinale erreichen müssen. Bachmann hatte sich vor dem Wettkampf sehr selbstbewusst gezeigt. "Ich will eine Medaille gewinnen. Am besten die goldene", sagte er kämpferisch.

Letztlich erreichte Bachmann im Feld der nur 16 Kämpfer nicht einmal das Minimalziel: Seine Frau Rabia hatte 2016 in Rio unter ihrem Mädchennamen Gülec im Viertelfinale gestanden. Bachmann hatte 2017 WM-Gold in der Klasse bis 87 kg gewonnen. Bei Olympischen Spielen gibt es allerdings nur vier statt der acht Gewichtsklassen bei Weltmeisterschaften, die Konkurrenz ist damit deutlich enger besetzt. Die einzigen beiden Athleten, die bisher olympisches Edelmetall im Taekwondo für Deutschland holten, bleiben damit Faissal Ebnoutalib (2000 in Sydney/Silber) und Helena Fromm (2012 in London/Bronze).

Hockey: Die deutschen Herren stehen nach dem zweiten Sieg im dritten Spiel vor dem Einzug in die K.o.-Runde. Die Mannschaft von Trainer Kais al Saadi setzte sich am Dienstag im Oi Hockey Stadium mit 5:1 (1:1) gegen Großbritannien durch und erarbeitete sich damit einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um eine gute Ausgangslage für das Viertelfinale. Die weiteren Gegner sind am Donnerstag Südafrika und am Freitag die Niederlande. Vier Teams aus der Sechsergruppe ziehen in die K.o.-Runde ein. Die deutsche Auswahl startete im zwischenzeitlich strömenden Regen von Tokio überlegen, geriet aber durch einen Treffer des Briten Phillip Roper zunächst in Rückstand (9. Minute).

Kurz vor Ende des ersten Viertels gelang Florian Fuchs nach einer Strafecke der Ausgleich (15.). Im zweiten Viertel überstand die DHB-Auswahl eine zweimalige Unterzahl, nach der Pause traf Christopher Rühr dann in Überzahl zur verdienten Führung (35.). Justus Weigand erhöhte auf 3:1 (42.), in der Schlussphase traf wieder Fuchs (51./60.). Das Team von al Saadi zeigte damit auch eine gute Reaktion auf die erste Niederlage beim Olympia-Turnier gegen Weltmeister Belgien (1:3) am Montag. Zum Auftakt hatte die deutsche Auswahl mit 7:1 gegen Außenseiter Kanada einen Pflichtsieg geholt.

Mountainbike: Jolanda Neff ist die erste Schweizer Olympiasiegerin. Die 28-Jährige gewann das Rennen beim Schweizer Dreifach-Erfolg vor Sina Frei und Linda Indergand. Die deutschen Starterinnen Ronja Eibl (Grosselfingen) und Elisabeth Brandau (Schönaich) blieben hinter den Erwartungen zurück. Eibl belegte Platz 19, Brandau wurde in der vierten Runde überrundet und schied auf Rang 32 aus. Auf dem 20,55 Kilometer langen Kurs im zwei Stunden westlich von Tokio gelegenen Izu setzte sich Ex-Weltmeisterin Neff schon früh vom Hauptfeld ab. Frei, Indergand und die französische Top-Favoritin Loana Lecomte bildeten schließlich die Verfolgungsgruppe. Als Lecomte die Kette heruntersprang und sie den Anschluss verlor, war der Weg zum historischen Erfolg frei.