Olympia-Meldungen im Überblick

Triathlon: Laura Lindemann hat trotz einer starken Vorstellung eine Medaille verpasst. Die 25-Jährige aus Potsdam kam am Dienstagmorgen beim Sieg von Flora Duffy, die das erste Gold der Geschichte für Bermuda holte, auf den achten Platz. Zur ersten Medaille einer deutschen Triathletin bei Sommerspielen fehlten Lindemann, die nach dem Radfahren noch Zweite war, 1:21 Minuten.

"Ich war wirklich die ganze Zeit am Limit", sagte Lindemann in der ARD: "Beim Laufen hat einfach die Kraft gefehlt. Ich bin losgelaufen, und da habe ich schon gemerkt, dass ich extrem viel beim Radfahren geben musste. Dann habe ich mich noch ins Ziel gerettet." Die 33 Jahre alte Ex-Weltmeisterin Duffy setzte sich nach 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen in 1:55:36 Stunden souverän vor der Britin Georgia Taylor-Brown (+1:14 Minuten) und Katie Zaferes (USA/+1:27) durch. Für das nur 64 000 Einwohner zählende britische Überseegebiet Bermuda war es die zweite Medaille überhaupt nach Bronze für den Boxer Clarence Hill 1976 in Montreal.

Lindemann hatte im Ziel 2:48 Minuten Rückstand. Dennoch war es der beste Platz einer deutschen Triathletin in einem olympischen Rennen. Anja Dittmer (2004) und Anne Haug (2012) hatten jeweils Platz elf belegt. Die zweite deutsche Starterin Anabel Knoll (Ingolstadt) lief auf Platz 31 (+9:09) ein. Nicht am Start war die Ukrainerin Julia Jelistratowa. Bei der 33-Jährigen war nach Angaben der Internationalen Test-Agentur (ITA) bei einer Dopingprobe im Juni EPO nachgewiesen worden. Jelistratowa wurde vorläufig gesperrt.

Schießen: Europameisterin Carina Wimmer (Kelheim Gmünd) und Sportschütze Christian Reitz (Regensburg) haben eine Medaille deutlich verfehlt. Im Mixed-Wettbewerb mit der Luftpistole belegte das Duo des Deutschen Schützenbundes (DSB) mit 571 Ringen am Dienstag den zwölften Platz und verpasste den Einzug in die nächste Runde. Sportsoldatin Wimmer steuerte 281 Ringe bei, Reitz kam auf 290 Ringe. Für Wimmer und Reitz war es der zweite Einsatz in Japan. Wimmer war im Luftpistolen-Einzel als 20. in der Qualifikation gescheitert. Reitz, Rio-Olympiasieger mit der Schnellfeuerpistole, hatte mit seiner Nebenwaffe den fünften Platz erreicht. Er peilt zum Abschluss der Schützenwettbewerbe am kommenden Montag eine Medaille in seiner Paradedisziplin an.

Schwimmen: Nachwuchshoffnung Isabel Gose hat ihr zweites Finale verpasst. Die Sechste über 400 m Freistil schied über die halbe Distanz in 1:57,07 Minuten als Elfte im Halbfinale aus. Die 19-Jährige aus Magdeburg, fünffache Junioren-Europameisterin von 2019, war "nicht so zufrieden, es war härter als gestern". Auch Annika Bruhn verpasste den Endlauf am Mittwoch. Die 28-Jährige aus Neckarsulm scheiterte als 14. in 1:57,62. Favoritin Katie Ledecky, fünfmalige Olympiasiegerin und 15-malige Weltmeisterin, schwamm als Drittschnellste ins Finale. Über 400 m hatte die Amerikanerin überraschend gegen die Australierin Ariarne Titmus verloren, die auch im Halbfinale über 200 m schneller war.