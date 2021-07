Rudern: Der Doppelvierer der Frauen hat die erste Ruder-Medaille für Deutschland verpasst und überraschend nur den fünften Platz belegt. Das Boot um die drei Olympia-Neulinge Frieda Hämmerling (Kiel), Franziska Kampmann (Waltrop) und Carlotta Nwajide (Hannover) sowie Daniela Schultze (Potsdam) brach am Mittwoch in Japan im Schlussspurt völlig ein. Den Olympiasieg sicherte sich China vor Polen und Australien. Die Deutschen hatten lange aussichtsreich auf dem zweiten Platz gelegen, konnten diese Position aber nicht halten. Vor fünf Jahren gab es in der Bootsklasse Gold für Deutschland, von der aktuellen Besetzung war bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro niemand dabei.

Handball: Rio-Olympiasieger Dänemark steht vorzeitig im Viertelfinale. Der Weltmeister setzte sich am Mittwoch klar mit 31:21 (12:7) gegen Bahrain durch. Nach dem dritten Sieg im dritten Spiel sind die Dänen in der Vorrundengruppe B nicht mehr von den ersten vier Plätzen zu verdrängen. Der gebürtige Färinger Johan Hansen war mit sechs Treffern bester Schütze der Skandinavier, die mit deutlichen Siegen gegen Gastgeber Japan (47:30) und Ägypten (32:27) ins Turnier gestartet waren. In den abschließenden Gruppenspielen trifft das Team um Superstar Mikkel Hansen auf Portugal (Freitag) und Schweden (Sonntag).