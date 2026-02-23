SZ-Kolumne „Schnella Italia“Donna Summer und ihr Olympia-Credo

Einmal kurz erklang in Livigno während dieser Winterspiele ein sorgenvoller Funkspruch: „S.O.S.“ hallte durch die Freestyle-Arena, die von einem sehr plötzlichen, sehr heftigen Schneesturm heimgesucht wurde, vor dem die meisten Zuschauer wohl alsbald geflüchtet wären. Allerdings: Es war zum Glück die Version von Abba. Und so blieben alle und warteten geduldig, bis die Big-Air-Artisten losspringen konnten. Und tanzten währenddessen im Schnee.

Bei all den Menschen, die bei sportlichen Großereignissen tanzen und feiern und Sportler zelebrieren, wird gerne vergessen, dass es dafür stets Musik braucht. Ein unterschätztes Element war das auch bei den Olympischen Winterspielen, die sich nicht ausschließlich, aber doch häufig italienischer Folklore hingaben („Sará perche ti amo“), zum Spannungsaufbau bei bewährten Titeln blieben („Roadgame“ von Kavinsky) und je nach Tal und Halle den richtigen Ton trafen: In Predazzo lief nach einem abgebrochenen Skisprung-Wettbewerb „Imagine“ von John Lennon. In Mailand, beim Eisschnelllauf, wurde für eine sehr orange Zuschauerkulisse der Schlagersong „Leef“ von André Hazes Jr. eingespielt, mit der schönen Aufforderung, das Leben zu leben, „als ob es nie wirklich fertig wäre“. Das passte auch zu diesen Spielen, die in einer unfertigen Eishockeyhalle stattfanden.

Dort übrigens konnte man am Sonntag auch etwas ernsthafter werden und anhand der Musik ein interessantes Verständnis für den entsetzlich zerstrittenen Zustand der USA erlangen. Tore des US-Teams beim Eishockey wurden mit „Free Bird“ zelebriert, einem heute oft missverstandenen Southern-Rock-Song der Band Lynyrd Skynyrd. „Free Bird“ mit seinem wundervollen, langen Gitarrensolo war mal als Hymne für Freiheit gedacht, am Sonntag wurde es der Soundtrack zu antikanadischen Statements und dem Jubel der Maga-Gemeinschaft zu Hause über ihre patriotischen Eishockey-Helden. Man wurde den Eindruck nicht los, dass nicht einmal in der Halle jeder Amerikaner dieses Traum-Szenario der Trump-Liebhaber genoss, die US-Fans wirkten gespalten. Wie schon am Donnerstagabend, drüben beim Eiskunstlauf.

Da hatte Alysa Liu Gold für die USA gewonnen, die mit anderen Eiskunstläuferinnen wie der queeren Aktivistin Amber Glenn unter der US-Flagge einen ganz anderen Kulturkampf führt, mit dem längst nicht jeder einverstanden ist. Unbestritten ist aber: Liu gelang ein Meisterstück auf dem Eis, bei dem sie ihre Geschichte auch mit der Wahl ihrer Musik erzählte. Sie tanzte ihr Kurzprogramm zu „Promise“, einem Lied der chinesisch-isländischen Sängerin Laufey über die Rückkehr zu einer vergangenen Liebe. Und ihre Kür zur Disco-Musik von Donna Summers „Mac Arthur Park Suite“, einem knapp 18-minütigen Epos, in dem die Zeile vorkommt: „Ich werde mein Leben in meine Hand nehmen und werde es nutzen.“ Die könnte man umgehend als olympisches Credo einführen.

„Schnella Italia“ ist die Olympia-Kolumne der SZ-Sportredaktion. An dieser Stelle schreiben die Reporterinnen und Reporter der SZ über Kuriositäten und Beobachtungen am Rande der Winterspiele.