Die Wahl von München zum Olympia-Kandidaten ist richtig. Aber all das träumerische Pathos ändert nichts an den ökonomischen und gesellschaftlichen Realitäten.

Die Wahl war noch nicht abgeschlossen, sondern bloß der Beginn der Mittagspause annonciert, da verkündete der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) schon das Ergebnis. „Wir haben bereits jetzt einen Gewinner“, sagte der DOSB-Vorstandsvorsitzende Otto Fricke ins Plenum, „und das ist Deutschland.“