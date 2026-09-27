Zum Hauptinhalt springen

MeinungDeutsche Bewerbung für OlympiaSport und Politik begeben sich schon wieder in einen gefährlichen Vollrausch

Portrait undefined Johannes Aumüller

Kommentar von Johannes Aumüller, Baden-Baden

Lesezeit: 3 Min.

Der Jubel bei der Münchner Delegation inklusive Oberbürgermeister Dominik Krause und Ministerpräsident Markus Söder (Mitte).
Der Jubel bei der Münchner Delegation inklusive Oberbürgermeister Dominik Krause und Ministerpräsident Markus Söder (Mitte).
Marijan Murat/dpa

Die Wahl von München zum Olympia-Kandidaten ist richtig. Aber all das träumerische Pathos ändert nichts an den ökonomischen und gesellschaftlichen Realitäten.

SZ bei Google bevorzugen

Die Wahl war noch nicht abgeschlossen, sondern bloß der Beginn der Mittagspause annonciert, da verkündete der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) schon das Ergebnis. „Wir haben bereits jetzt einen Gewinner“, sagte der DOSB-Vorstandsvorsitzende Otto Fricke ins Plenum, „und das ist Deutschland.“

Zur SZ-Startseite

Olympiabewerbung
:Olympia in München? So stehen die internationalen Chancen

Wie wahrscheinlich ist es, dass Deutschland 2036, 2040 oder 2044 tatsächlich Olympia-Gastgeber wird? Klar ist jedenfalls: Die Vergabe läuft sehr intransparent ab.

Von Johannes Aumüller und Johannes Knuth

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite