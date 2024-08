Um 9.20 Uhr am Sonntagmorgen hatte die 34-jährige Berlinerin unverhofft doch noch ihre Chance bekommen, die allerletzte, um die hässlichen Bilder von Tokio 2021 zu ersetzen. Vor drei Jahren waren die Videos, wie sie mit der Peitsche sinn- und hilflos auf ihr völlig verstörtes Pferd Saint Boy einschlägt, um die Welt gegangen. Der gesamte Reitsport stand am Pranger, Schleu wurde als Tierquälerin beschimpft und sogar bedroht. Jetzt wollte sie zum Abschluss ihrer aktiven Karriere in Paris das Bild zurechtrücken, wollte zeigen, dass sie eine gute Reiterin ist, dass Reiten auch im Modernen Fünfkampf einen Platz hat.

Meinung Moderner Fünfkampf : Dann eben selber springen Kommentar von Volker Kreisl

Das war ihr zunächst im Halbfinale mit einem schlecht gerittenen Parcours misslungen. Ihr Pferd, das sie mehrmals unpassend zum Hindernis gebracht hatte, verweigerte in der dreifachen Kombination, Zillekens verpasste den Endkampf. Wieder stand sie als Verliererin da. Doch dann meldete sich die britische Konkurrentin Kate Fench krankheitsbedingt ab, Zillekens rückte ins Finale nach, bei dem alle wieder bei null anfingen. Und diesmal nutzte sie ihre Chance. Sie brachte den Fuchswallach Chinka’s Domerque auf ihre Seite, er zog unbeirrt seine Bahn und trug seine Reiterin ohne Fehler über alle Klippen. Das gab alle 300 möglichen Punkte – Mission erfüllt. „Ich bin einfach glücklich, dass ich mit dem 300-Punkte-Ritt aufhören konnte, und das vor so einer Riesenkulisse“, sagte die 34-jährige Lehrerin nach dem Wettkampf. „Aber ich bin nicht zufrieden. Als Hochleistungssportlerin will man immer das Optimum zeigen, doch ohne die richtige Vorbereitung geht das nicht.“ Für ein gründliches Aufwärmen, wie vor jedem Wettkampf üblich, war ihr nach dem überraschenden Finaleinzug keine Zeit geblieben.

Die Hindernisse sind diesmal niedriger, die Pferde geduldiger

So musste Zillekens nach ordentlichem Fechten im Schwimmen und beim Laserlauf ihre Konkurrentinnen davonziehen lassen, das Endergebnis von 1376 Punkten war von den Medaillen weit entfernt. Die Goldmedaille ging an die Ungarin Michelle Gulyas (1461 Punkte), Silber an die Französin Elodie Clouvel (1452), Bronze an die Südkoreanerin Seugn in Seong ( 1441). Die zweite deutsche Fünfkämpferin Rebecca Langreher war in Paris nach einem Sturz auf dem Abreiteplatz im Halbfinale ausgeschlossen worden. Die Tierärztin hatte das Pferd danach nicht freigegeben, ein Ersatzpferd war nicht verfügbar.

Reiten gehörte in Paris zum letzten Mal zum olympischen Fünfkampfprogramm, es wird 2028 durch einen Hindernislauf ersetzt. Auslöser dafür waren die Prügelszenen aus Tokio, das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte danach auf einer Programmänderung bestanden. Viele Aktive hatten sich zwar dagegen ausgesprochen und der internationale Fünfkampfverband hat einiges getan, um ähnliche Bilder diesmal zu vermeiden. Das antiquierte Reglement wurde renoviert. Ausscheiden nach Sturz, was im Pferdesport normal ist, galt zwar auch im Pariser Fünfkampf, die Hindernisse aber waren einige Zentimeter niedriger, die Pferde, wie es hieß, besser: brave Gendarmeriepferde, die verschiedene Reiter gewöhnt sind und auch menschlich-sportliche Unzulänglichkeiten nicht allzu übelnahmen. Und: Jedes Pferd musste nur einmal über den Parcours springen.

In Tokio waren die Pferde noch zweimal eingesetzt worden, was bei dem leichten Parcours normalerweise kein Problem gewesen wäre. Es sei denn, ein Pferd wie in Tokio Saint Boy hat schon beim ersten Reiter keine Lust. Und dieses Pferd hatte dort bereits unter einer Russin, die ihn als Erste unter dem Sattel hatte, die Mitarbeit entschlossen verweigert. Zu jenen Prügelszenen, in denen nicht nur Saint Boy, sondern auch Annika Schleu, wie sie damals noch hieß, zu Opfern wurden, hätte es also gar nicht kommen müssen. Sie waren dem Versagen der Funktionäre geschuldet, die das Pferd damals nicht rechtzeitig aus dem Wettkampf genommen hatten.

Der Fünfkampf strebt nun zu neuen Ufern, ohne Pferde, die so unberechenbar sein können und die es nicht interessiert, wie hart einer trainiert hat, die alles ignorieren, wenn sie sich nicht verstanden fühlen. Vielleicht ist das auch eine neue Chance für den Modernen Fünfkampf.