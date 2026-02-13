In 16 Sportarten kämpfen die Athletinnen und Athleten um Gold, 116 Entscheidungen stehen bei den Olympischen Winterspielen 2026 auf dem Programm.
Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2026
Olympia 2026: Die deutschen Medaillengewinner
Die deutschen Medaillengewinnerinnen und -gewinner in chronologischer Reihenfolge:
- Ski Alpin, Abfahrt (F) - Silber: Emma Aicher
- Biathlon, Mixed Staffel - Bronze: Deutschland
- Rodeln, Einsitzer (M) - Gold: Max Langenhan
- Skispringen, Normalschanze (M) - Gold: Philipp Raimund
- Ski Alpin, Team-Kombination (F) - Silber: Kira Weidle-Winkelmann / Emma Aicher
- Rodeln, Einsitzer (F) - Gold: Julia Taubitz
- Rodeln, Doppelsitzer (F) - Silber: Dajana Eitberger / Magdalena Matschina
- Rodeln, Doppelsitzer (M) - Bronze: Tobias Wendl / Tobias Arlt
- Rennrodeln, Team Mixed-Staffel - Gold: Julia Taubitz, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Max Langenhan, Dajana Eitberger, Magdalena Matschina
Winterspiele in Mailand:Olympia 2026: Wettkämpfe und Entscheidungen im Zeitplan
Am 6. Februar wurden die Olympischen Winterspiele 2026 im Mailänder San Siro-Stadion eröffnet. In unserer Übersicht finden Sie, wann welche Medaillenentscheidung stattfindet.
Alle Olympiasiegerinnen und Olympiasieger im Überblick
Samstag, 7.2.
- Ski Alpin, Abfahrt (M): Franjo von Allmen (SUI)
- Skilanglauf, Skiathlon (F): Frida Karlsson (SWE)
- Eisschnelllauf, 3000 m (F): Francesca Lollobrigida (ITA)
- Skispringen, Normalschanze (F): Anna Odine Strøm (NOR)
- Snowboard, Big Air (M): Kira Kimura (JPN)
Sonntag, 8.2.
- Ski Alpin, Abfahrt (F): Breezy Johnson (USA)
- Skilanglauf, Skiathlon (M): Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
- Biathlon, Mixed Staffel: Frankreich
- Snowboard: Parallel-Riesenslalom (F): Zuzana Maděrová (CZE)
- Snowboard: Parallel-Riesenslalom (M): Benjamin Karl (AUT)
- Eisschnelllauf, 5000 m (M): Sander Eitrem (NOR)
- Rodeln, Einsitzer (M): Max Langenhan (GER)
- Eiskunstlauf, Team: USA
Gold für Skispringer Philipp Raimund:Der unverbogene Olympiasieger
Heiliger Ernst, Askese – das passt nicht zu Philipp Raimund. Der Überraschungssieger von Predazzo bringt viel Lockerheit in den Skisprungzirkus. Und macht seinem Bundestrainer ein besonderes Geschenk.
Montag, 9.2.
- Ski Freestyle, Slopestyle (F): Mathilde Gremaud (SUI)
- Ski Alpin, Team-Kombination (M): von Allmen / Nef (SUI)
- Eisschnelllauf, 1000 m (F): Jutta Leerdam (NED)
- Snowboard, Big Air (F): Kokomo Murase (JPN)
- Skispringen, Normalschanze (M): Philipp Raimund (GER)
Dienstag, 10.2.
- Skilanglauf, Sprint (F): Linn Svahn (SWE)
- Skilanglauf, Sprint (M): Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
- Shorttrack, Teamstaffel: Italien
- Ski Freestyle, Slopestyle (M): Birk Ruud (NOR)
- Ski Alpin, Team-Kombination (F): Rädler / Huber (AUT)
- Biathlon, Einzel (M): Johan-Olav Botn (NOR)
- Rodeln, Einsitzer (F): Julia Taubitz (GER)
- Curling, Mixed: Schweden
- Skispringen, Mixed: Slowenien
Gold für deutsche Rodel-Staffel:Ab jetzt die erfolgreichsten deutschen Olympia-Wintersportler
Es ist schon fast Tradition geworden, dass Deutschland im Team-Wettbewerb der Rodler und Rodlerinnen Gold gewinnt. Diesmal ist der Triumph besonders – das liegt an Tobias Wendl und Tobias Arlt.
Mittwoch, 11.2.
- Ski Alpin, Super-G (M): Franjo von Allmen (SUI)
- Nordische Kombination, Normalschanze: Jens Lurås Oftebro (NOR)
- Ski Freestyle, Moguls (F): Elizabeth Lemley (USA)
- Biathlon, Einzel (F): Julia Simon (FRA)
- Rodeln, Doppelsitzer (F): Vötter / Oberhofer (ITA)
- Eisschnelllauf, 1000 m (M): Jordan Stolz (USA)
- Rodeln, Doppelsitzer (M): Rieder / Kainzwaldner (ITA)
- Eiskunstlauf, Eistanz: Fournier Beaudry / Cizeron (FRA)
Donnerstag, 12.2.
- Ski Alpin, Super-G (F): Federica Brignone (ITA)
- Ski Freestyle, Moguls (M): Cooper Woods (AUS)
- Skilanglauf, 10 km Einzel (F): Frida Karlsson (SWE)
- Snowboard, Snowboardcross: Alessandro Hämmerle (AUT)
- Eisschnelllauf, 5000 m (F): Francesca Lollobrigida (ITA)
- Rennrodeln, Team Mixed-Staffel: Deutschland
- Snowboard, Halfpipe (F): Gaon Choi (KOR)
- Shorttrack, 500 m (F): Xandra Velzeboer (NED)
- Shorttrack, 1000 m (M): Jens van 'T Wout (NED)
Freitag, 13. Februar
- Skilanglauf, 10 km Einzel (M): Johannes Høsflot Klæbo (NOR)