Winterspiele in Mailand und CortinaOlympia 2026: Der Medaillenspiegel

Lesezeit: 1 Min.

Die olympischen Ringe in Cortina.
Die olympischen Ringe in Cortina. (Foto: Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa)

116 Entscheidungen stehen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina an. Der Medaillenspiegel mit allen Olympiasiegern und den deutschen Medaillen im Überblick.

In 16 Sportarten kämpfen die Athletinnen und Athleten um Gold, 116 Entscheidungen stehen bei den Olympischen Winterspielen 2026 auf dem Programm.

Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2026

Olympia 2026: Die deutschen Medaillengewinner

Die deutschen Medaillengewinnerinnen und -gewinner in chronologischer Reihenfolge:

  • Ski Alpin, Abfahrt (F) - Silber: Emma Aicher
  • Biathlon, Mixed Staffel - Bronze: Deutschland
  • Rodeln, Einsitzer (M) - Gold: Max Langenhan
  • Skispringen, Normalschanze (M) - Gold: Philipp Raimund
  • Ski Alpin, Team-Kombination (F) - Silber: Kira Weidle-Winkelmann / Emma Aicher
  • Rodeln, Einsitzer (F) - Gold: Julia Taubitz
  • Rodeln, Doppelsitzer (F) - Silber: Dajana Eitberger / Magdalena Matschina
  • Rodeln, Doppelsitzer (M): Bronze: Tobias Wendl / Tobias Arlt

Winterspiele in Mailand
:Olympia 2026: Wettkämpfe und Entscheidungen im Zeitplan

Am 6. Februar wurden die Olympischen Winterspiele 2026 im Mailänder San Siro-Stadion eröffnet. In unserer Übersicht finden Sie, wann welche Medaillenentscheidung stattfindet.

Von Michael Schnippert

Alle Olympiasiegerinnen und Olympiasieger im Überblick

Samstag, 7.2.

  • Ski Alpin, Abfahrt (M): Franjo von Allmen (SUI)
  • Skilanglauf, Skiathlon (F): Frida Karlsson (SWE)
  • Eisschnelllauf, 3000m (F): Francesca Lollobrigida (ITA)
  • Skispringen, Normalschanze (F): Anna Odine Strøm (NOR)
  • Snowboard, Big Air (M): Kira Kimura (JPN)

Sonntag, 8.2.

  • Ski Alpin, Abfahrt (F): Breezy Johnson (USA)
  • Skilanglauf, Skiathlon (M): Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
  • Biathlon, Mixed Staffel: Frankreich
  • Snowboard: Parallel-Riesenslalom (F): Zuzana Maděrová (CZE)
  • Snowboard: Parallel-Riesenslalom (M): Benjamin Karl (AUT)
  • Eisschnelllauf, 5000m (M): Sander Eitrem (NOR)
  • Rodeln, Einsitzer (M): Max Langenhan (GER)
  • Eiskunstlauf, Team: USA

Super-G
:Von Allmens Fahrt in die Ski-Historie

Nach Abfahrt und Team-Wettbewerb gewinnt der Schweizer auch die Goldmedaille im Super-G. So erfolgreich waren vor ihm überhaupt nur drei Personen in der Geschichte des Alpinsports.

SZ PlusVon Felix Haselsteiner

Montag, 9.2.

  • Ski Freestyle, Slopestyle (F): Mathilde Gremaud (SUI)
  • Ski Alpin, Team-Kombination (M): von Allmen / Nef (SUI)
  • Eisschnelllauf, 1000m (F): Jutta Leerdam (NED)
  • Snowboard, Big Air (F): Kokomo Murase (JPN)
  • Skispringen, Normalschanze (M): Philipp Raimund (GER)

Dienstag, 10.2.

  • Skilanglauf, Sprint (F): Linn Svahn (SWE)
  • Skilanglauf, Sprint (M): Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
  • Shorttrack, Teamstaffel: Italien
  • Ski Freestyle, Slopestyle (M): Birk Ruud (NOR)
  • Ski Alpin, Team-Kombination (F): Rädler / Huber (AUT)
  • Biathlon, Einzel (M): Johan-Olav Botn (NOR)
  • Rodeln, Einsitzer (F): Julia Taubitz (GER)
  • Curling, Mixed: Schweden
  • Skispringen, Mixed: Slowenien

Deutsche Medaillen im Rodeln
:Der Tag beginnt mit Bauchweh und schließt mit Glückstränchen

Im ersten Doppelsitzer-Wettbewerb der Frauen in der Olympia-Historie gewinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina Silber. Tobias Wendl und Tobias Arlt erobern Bronze.

Von Barbara Klimke

Mittwoch, 11.2.

  • Ski Alpin, Super-G (M): Franjo von Allmen (SUI)
  • Nordische Kombination, Normalschanze: Jens Lurås Oftebro (NOR)
  • Ski Freestyle, Moguls (F): Elizabeth Lemley (USA)
  • Biathlon, Einzel (F): Julia Simon (FRA)
  • Rodeln, Doppelsitzer (F): Vötter / Oberhofer (ITA)
  • Eisschnelllauf, 1000m (M): Jordan Stolz (USA)
  • Rodeln, Doppelsitzer (M): Rieder / Kainzwaldner (ITA)
  • Eiskunstlauf, Eistanz: Fournier Beaudry / Cizeron (FRA)

Donnerstag, 12.2.

  • Ski Alpin, Super-G (F): Federica Brignone (ITA)
  • Ski Freestyle, Buckelpiste (M): Cooper Woods (AUS)
  • Skilanglauf, Freistil, 10 km (F): Frida Karlsson (SWE)
LiveOlympia
:Emma Aicher verpasst Super-G-Medaille

Aicher scheidet nach einem Fahrfehler aus – auch Kira Weidle-Winkelmann muss aufgeben. Lindsey Vonn meldet sich aus dem Krankenhaus zu Wort. Alle Nachrichten im Newsblog.

Alle Nachrichten im Newsblog

