Winterspiele in Mailand und CortinaOlympia 2026: Der Medaillenspiegel

Die olympischen Ringe in Cortina.
Die olympischen Ringe in Cortina. (Foto: Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa)

116 Entscheidungen stehen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina an. Der Medaillenspiegel mit allen Olympiasiegern und den deutschen Medaillen im Überblick.

In 16 Sportarten kämpfen die Athletinnen und Athleten um Gold, 116 Entscheidungen stehen bei den Olympischen Winterspielen 2026 auf dem Programm.

Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2026

Olympia 2026: Die deutschen Medaillengewinner

Die deutschen Medaillengewinnerinnen und -gewinner in chronologischer Reihenfolge:

  • Ski Alpin, Abfahrt (F) - Silber: Emma Aicher
  • Biathlon, Mixed Staffel - Bronze: Deutschland
  • Rodeln, Einsitzer (M) - Gold: Max Langenhan
  • Skispringen, Normalschanze (M) - Gold: Philipp Raimund
  • Ski Alpin, Team-Kombination (F) - Silber: Kira Weidle-Winkelmann / Emma Aicher
  • Rodeln, Einsitzer (F) - Gold: Julia Taubitz

Winterspiele in Mailand
:Olympia 2026: Wettkämpfe und Entscheidungen im Zeitplan

Am 6. Februar wurden die Olympischen Winterspiele 2026 im Mailänder San Siro-Stadion eröffnet. In unserer Übersicht finden Sie, wann welche Medaillenentscheidung stattfindet.

Von Michael Schnippert

Alle Olympiasiegerinnen und Olympiasieger im Überblick

Samstag, 7.2.

  • Ski Alpin, Abfahrt (M): Franjo von Allmen (SUI)
  • Skilanglauf, Skiathlon (F): Frida Karlsson (SWE)
  • Eisschnelllauf, 3000m (F): Francesca Lollobrigida (ITA)
  • Skispringen, Normalschanze (F): Anna Odine Strøm (NOR)
  • Snowboard, Big Air (M): Kira Kimura (JPN)

Sonntag, 8.2.

  • Ski Alpin, Abfahrt (F): Breezy Johnson (USA)
  • Skilanglauf, Skiathlon (M): Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
  • Biathlon, Mixed Staffel: Frankreich
  • Snowboard: Parallel-Riesenslalom (F): Zuzana Maděrová (CZE)
  • Snowboard: Parallel-Riesenslalom (M): Benjamin Karl (AUT)
  • Eisschnelllauf, 5000m (M): Sander Eitrem (NOR)
  • Rodeln, Einsitzer (M): Max Langenhan (GER)
  • Eiskunstlauf, Team: USA

Rodel-Olympiasieger Max Langenhan
:Der Mann, der an Millisekunden schraubt

Olympiasieger Max Langenhan ist ein Perfektionist. In Cortina hat er viermal den Bahnrekord unterboten – aber es geht noch besser, sagt er. Über den Umgang eines Präzisionspiloten mit der Zeit.

SZ PlusVon Barbara Klimke

Montag, 9.2.

  • Ski Freestyle, Slopestyle (F): Mathilde Gremaud (SUI)
  • Ski Alpin, Team-Kombination (M): von Allmen / Nef (SUI)
  • Eisschnelllauf, 1000m (F): Jutta Leerdam (NED)
  • Snowboard, Big Air (F): Kokomo Murase (JPN)
  • Skispringen, Normalschanze (M): Philipp Raimund (GER)

Dienstag, 10.2.

  • Skilanglauf, Sprint (F): Linn Svahn (SWE)
  • Skilanglauf, Sprint (M): Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
  • Shorttrack, Teamstaffel: Italien
  • Ski Freestyle, Slopestyle (M): Birk Ruud (NOR)
  • Ski Alpin, Team-Kombination (F): Rädler / Huber (AUT)
  • Biathlon, Einzel (M): Johan-Olav Botn (NOR)
  • Rodeln, Einsitzer (F): Julia Taubitz (GER)
  • Curling, Mixed: Schweden
  • Skispringen, Mixed: Slowenien

Mittwoch, 11.2.

  • Ski Alpin, Super-G (M): Franjo von Allmen (SUI)
LiveOlympia
:Snowboarder merkt nicht, dass er sich zwei Halswirbel gebrochen hat

Der Australier Cameron Bolton verbringt eine Nacht im Hotel, ehe seine Verletzung festgestellt wird. Der Schweizer Skifahrer Franjo van Allmen gewinnt sein drittes Gold. Alle Nachrichten im Newsblog.

