In 16 Sportarten kämpfen die Athletinnen und Athleten um Gold, 116 Entscheidungen stehen bei den Olympischen Winterspielen 2026 auf dem Programm.
Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2026
Olympia 2026: Die deutschen Medaillengewinner
Die deutschen Medaillengewinnerinnen und -gewinner in chronologischer Reihenfolge:
- Ski Alpin, Abfahrt (F) - Silber: Emma Aicher
- Biathlon, Mixed Staffel - Bronze: Deutschland
- Rodeln, Einsitzer (M) - Gold: Max Langenhan
- Skispringen, Normalschanze (M) - Gold: Philipp Raimund
- Ski Alpin, Team-Kombination (F) - Silber: Kira Weidle-Winkelmann / Emma Aicher
- Rodeln, Einsitzer (F) - Gold: Julia Taubitz
Winterspiele in Mailand:Olympia 2026: Wettkämpfe und Entscheidungen im Zeitplan
Am 6. Februar wurden die Olympischen Winterspiele 2026 im Mailänder San Siro-Stadion eröffnet. In unserer Übersicht finden Sie, wann welche Medaillenentscheidung stattfindet.
Alle Olympiasiegerinnen und Olympiasieger im Überblick
Samstag, 7.2.
- Ski Alpin, Abfahrt (M): Franjo von Allmen (SUI)
- Skilanglauf, Skiathlon (F): Frida Karlsson (SWE)
- Eisschnelllauf, 3000m (F): Francesca Lollobrigida (ITA)
- Skispringen, Normalschanze (F): Anna Odine Strøm (NOR)
- Snowboard, Big Air (M): Kira Kimura (JPN)
Sonntag, 8.2.
- Ski Alpin, Abfahrt (F): Breezy Johnson (USA)
- Skilanglauf, Skiathlon (M): Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
- Biathlon, Mixed Staffel: Frankreich
- Snowboard: Parallel-Riesenslalom (F): Zuzana Maděrová (CZE)
- Snowboard: Parallel-Riesenslalom (M): Benjamin Karl (AUT)
- Eisschnelllauf, 5000m (M): Sander Eitrem (NOR)
- Rodeln, Einsitzer (M): Max Langenhan (GER)
- Eiskunstlauf, Team: USA
Rodel-Olympiasieger Max Langenhan:Der Mann, der an Millisekunden schraubt
Olympiasieger Max Langenhan ist ein Perfektionist. In Cortina hat er viermal den Bahnrekord unterboten – aber es geht noch besser, sagt er. Über den Umgang eines Präzisionspiloten mit der Zeit.
Montag, 9.2.
- Ski Freestyle, Slopestyle (F): Mathilde Gremaud (SUI)
- Ski Alpin, Team-Kombination (M): von Allmen / Nef (SUI)
- Eisschnelllauf, 1000m (F): Jutta Leerdam (NED)
- Snowboard, Big Air (F): Kokomo Murase (JPN)
- Skispringen, Normalschanze (M): Philipp Raimund (GER)
Dienstag, 10.2.
- Skilanglauf, Sprint (F): Linn Svahn (SWE)
- Skilanglauf, Sprint (M): Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
- Shorttrack, Teamstaffel: Italien
- Ski Freestyle, Slopestyle (M): Birk Ruud (NOR)
- Ski Alpin, Team-Kombination (F): Rädler / Huber (AUT)
- Biathlon, Einzel (M): Johan-Olav Botn (NOR)
- Rodeln, Einsitzer (F): Julia Taubitz (GER)
- Curling, Mixed: Schweden
- Skispringen, Mixed: Slowenien
Mittwoch, 11.2.
- Ski Alpin, Super-G (M): Franjo von Allmen (SUI)