In 16 Sportarten kämpfen die Athletinnen und Athleten um olympisches Gold, dabei wird das Edelmetall in insgesamt 116 Entscheidungen vergeben. Als neue Sportart ist Skibergsteigen erstmals bei dem Olympischen Winterspielen dabei. Bei den Frauen sind unter anderem neu im Programm: der Doppelsitzer im Rennrodeln sowie im Skispringen der Wettbewerb von der Großschanze.

Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2026

Olympia 2026: Die deutschen Medaillengewinner

Winterspiele in Mailand : Olympia 2026: Wettkämpfe und Entscheidungen im Zeitplan Am 6. Februar werden die Olympischen Winterspiele 2026 im Mailänder San Siro-Stadion eröffnet. In unserer Übersicht finden Sie, wann welche Medaillenentscheidung stattfindet. Von Michael Schnippert ...

Alle Olympiasiegerinnen und Olympiasieger im Überblick

Samstag, 7.2.

Ski Alpin, Abfahrt (M): Franjo von Allmen (SUI)

(SUI) Skilanglauf, Skiathlon (F): Frida Karlsson (SWE)

(SWE) Eisschnelllauf, 3000m (F): Francesca Lollobrigida (ITA)

(ITA) Skispringen, Normalschanze (F): Anna Odine Strøm (NOR)

(NOR) Snowboard, Big Air (M): Kira Kimura (JPN)

Sonntag, 8.2.

Ski Alpin, Abfahrt (F): Breezy Johnson (USA)

(USA) Skilanglauf, Skiathlon (M): Johannes Høsflot Klæbo (NOR)

(NOR) Biathlon, Mixed Staffel: Frankreich

Snowboard: Parallel-Riesenslalom (F): Zuzana Maděrová (CZE)

(CZE) Snowboard: Parallel-Riesenslalom (M): Benjamin Karl (AUT)

(AUT) Eisschnelllauf, 5000m (M): Sander Eitrem (NOR)

(NOR) Rodeln, Einsitzer (M): Max Langenhan (GER)

(GER) Eiskunstlauf, Team: USA

Montag, 9.2.