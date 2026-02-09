In 16 Sportarten kämpfen die Athletinnen und Athleten um olympisches Gold, dabei wird das Edelmetall in insgesamt 116 Entscheidungen vergeben. Als neue Sportart ist Skibergsteigen erstmals bei dem Olympischen Winterspielen dabei. Bei den Frauen sind unter anderem neu im Programm: der Doppelsitzer im Rennrodeln sowie im Skispringen der Wettbewerb von der Großschanze.
Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2026
Olympia 2026: Die deutschen Medaillengewinner
- Ski Alpin, Abfahrt (F) - Silber: Emma Aicher
- Biathlon, Mixed Staffel - Bronze: Deutschland
- Rodeln, Einsitzer (M) - Gold: Max Langenhan
Am 6. Februar werden die Olympischen Winterspiele 2026 im Mailänder San Siro-Stadion eröffnet. In unserer Übersicht finden Sie, wann welche Medaillenentscheidung stattfindet.
Alle Olympiasiegerinnen und Olympiasieger im Überblick
Samstag, 7.2.
- Ski Alpin, Abfahrt (M): Franjo von Allmen (SUI)
- Skilanglauf, Skiathlon (F): Frida Karlsson (SWE)
- Eisschnelllauf, 3000m (F): Francesca Lollobrigida (ITA)
- Skispringen, Normalschanze (F): Anna Odine Strøm (NOR)
- Snowboard, Big Air (M): Kira Kimura (JPN)
Sonntag, 8.2.
- Ski Alpin, Abfahrt (F): Breezy Johnson (USA)
- Skilanglauf, Skiathlon (M): Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
- Biathlon, Mixed Staffel: Frankreich
- Snowboard: Parallel-Riesenslalom (F): Zuzana Maděrová (CZE)
- Snowboard: Parallel-Riesenslalom (M): Benjamin Karl (AUT)
- Eisschnelllauf, 5000m (M): Sander Eitrem (NOR)
- Rodeln, Einsitzer (M): Max Langenhan (GER)
- Eiskunstlauf, Team: USA
Montag, 9.2.
- Ski Freestyle, Slopestyle (F): Mathilde Gremaud (SUI)
- Ski Alpin, Team-Kombination (M): von Allmen / Nef (SUI)