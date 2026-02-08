Zum Hauptinhalt springen

Winterspiele in Mailand und CortinaOlympia 2026: Der Medaillenspiegel

Die olympischen Ringe in Cortina.
Die olympischen Ringe in Cortina. (Foto: Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa)

116 Entscheidungen stehen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina an. Der Medaillenspiegel im Überblick.

In 16 Sportarten kämpfen die Athletinnen und Athleten um olympisches Gold, dabei wird das Edelmetall in insgesamt 116 Entscheidungen vergeben. Als neue Sportart ist Skibergsteigen erstmals bei dem Olympischen Winterspielen dabei. Bei den Frauen sind unter anderem neu im Programm: der Doppelsitzer im Rennrodeln sowie im Skispringen der Wettbewerb von der Großschanze.

Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2026

Olympia 2026: Die deutschen Medaillengewinner

  • Ski Alpin, Abfahrt (F) - Silber: Emma Aicher

Alle Olympiasiegerinnen und Olympiasieger im Überblick

Samstag, 7.2.

  • Ski Alpin, Abfahrt (M): Franjo von Allmen (SUI)
  • Skilanglauf, Skiathlon (F): Frida Karlsson (SWE)
  • Eisschnelllauf, 3000m (F): Francesca Lollobrigida (ITA)
  • Skispringen, Normalschanze (F): Anna Odine Strøm (NOR)
  • Snowboard, Big Air (M): Kira Kimura (JPN)

Sonntag, 8.2.

  • Ski Alpin, Abfahrt (F): Breezy Johnson (USA)
  • Skilanglauf, Skiathlon (M): Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
