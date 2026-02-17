In 16 Sportarten kämpfen die Athletinnen und Athleten um Gold, 116 Entscheidungen stehen bei den Olympischen Winterspielen 2026 auf dem Programm.
Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2026
Olympia 2026: Die deutschen Medaillengewinner
Die deutschen Medaillengewinnerinnen und -gewinner in chronologischer Reihenfolge:
- Ski Alpin, Abfahrt (F) - Silber: Emma Aicher
- Biathlon, Mixed Staffel - Bronze: Deutschland
- Rodeln, Einsitzer (M) - Gold: Max Langenhan
- Skispringen, Normalschanze (M) - Gold: Philipp Raimund
- Ski Alpin, Team-Kombination (F) - Silber: Kira Weidle-Winkelmann / Emma Aicher
- Rodeln, Einsitzer (F) - Gold: Julia Taubitz
- Rodeln, Doppelsitzer (F) - Silber: Dajana Eitberger / Magdalena Matschina
- Rodeln, Doppelsitzer (M) - Bronze: Tobias Wendl / Tobias Arlt
- Rennrodeln, Team Mixed-Staffel - Gold: Julia Taubitz, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Max Langenhan, Dajana Eitberger, Magdalena Matschina
- Skeleton (M) - Bronze: Christopher Grotheer
- Skeleton (M) - Silber: Axel Jungk
- Skeleton (F) - Bronze: Jacqueline Pfeifer
- Skeleton (F) - Silber: Susanne Kreher
- Skeleton Mixed - Silber: Susanne Kreher / Axel Jungk
- Skeleton Mixed - Bronze: Jacqueline Pfeifer/Christopher Grotheer
- Bobsport, Monobob - Silber: Laura Nolte
- Eiskunstlauf, Paarlauf - Bronze: Minerva Hase / Nikita Volodin
Winterspiele in Mailand:Olympia 2026: Wettkämpfe und Entscheidungen im Zeitplan
Am 6. Februar wurden die Olympischen Winterspiele 2026 im Mailänder San Siro-Stadion eröffnet. In unserer Übersicht finden Sie, wann welche Medaillenentscheidung stattfindet.
Alle Olympiasiegerinnen und Olympiasieger im Überblick
Samstag, 7.2.
- Ski Alpin, Abfahrt (M): Franjo von Allmen (SUI)
- Skilanglauf, Skiathlon (F): Frida Karlsson (SWE)
- Eisschnelllauf, 3000 m (F): Francesca Lollobrigida (ITA)
- Skispringen, Normalschanze (F): Anna Odine Strøm (NOR)
- Snowboard, Big Air (M): Kira Kimura (JPN)
Sonntag, 8.2.
- Ski Alpin, Abfahrt (F): Breezy Johnson (USA)
- Skilanglauf, Skiathlon (M): Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
- Biathlon, Mixed Staffel: Frankreich
- Snowboard: Parallel-Riesenslalom (F): Zuzana Maděrová (CZE)
- Snowboard: Parallel-Riesenslalom (M): Benjamin Karl (AUT)
- Eisschnelllauf, 5000 m (M): Sander Eitrem (NOR)
- Rodeln, Einsitzer (M): Max Langenhan (GER)
- Eiskunstlauf, Team: USA
Gold für Skispringer Philipp Raimund:Der unverbogene Olympiasieger
Heiliger Ernst, Askese – das passt nicht zu Philipp Raimund. Der Überraschungssieger von Predazzo bringt viel Lockerheit in den Skisprungzirkus. Und macht seinem Bundestrainer ein besonderes Geschenk.
Montag, 9.2.
- Ski Freestyle, Slopestyle (F): Mathilde Gremaud (SUI)
- Ski Alpin, Team-Kombination (M): von Allmen / Nef (SUI)
- Eisschnelllauf, 1000 m (F): Jutta Leerdam (NED)
- Snowboard, Big Air (F): Kokomo Murase (JPN)
- Skispringen, Normalschanze (M): Philipp Raimund (GER)
Dienstag, 10.2.
- Skilanglauf, Sprint (F): Linn Svahn (SWE)
- Skilanglauf, Sprint (M): Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
- Shorttrack, Teamstaffel: Italien
- Ski Freestyle, Slopestyle (M): Birk Ruud (NOR)
- Ski Alpin, Team-Kombination (F): Rädler / Huber (AUT)
- Biathlon, Einzel (M): Johan-Olav Botn (NOR)
- Rodeln, Einsitzer (F): Julia Taubitz (GER)
- Curling, Mixed: Schweden
- Skispringen, Mixed: Slowenien
Gold für deutsche Rodel-Staffel:Ab jetzt die erfolgreichsten deutschen Olympia-Wintersportler
Es ist schon fast Tradition geworden, dass Deutschland im Team-Wettbewerb der Rodler und Rodlerinnen Gold gewinnt. Diesmal ist der Triumph besonders – das liegt an Tobias Wendl und Tobias Arlt.
Mittwoch, 11.2.
- Ski Alpin, Super-G (M): Franjo von Allmen (SUI)
- Nordische Kombination, Normalschanze: Jens Lurås Oftebro (NOR)
- Ski Freestyle, Moguls (F): Elizabeth Lemley (USA)
- Biathlon, Einzel (F): Julia Simon (FRA)
- Rodeln, Doppelsitzer (F): Vötter / Oberhofer (ITA)
- Eisschnelllauf, 1000 m (M): Jordan Stolz (USA)
- Rodeln, Doppelsitzer (M): Rieder / Kainzwaldner (ITA)
- Eiskunstlauf, Eistanz: Fournier Beaudry / Cizeron (FRA)
Donnerstag, 12.2.
- Ski Alpin, Super-G (F): Federica Brignone (ITA)
- Ski Freestyle, Moguls (M): Cooper Woods (AUS)
- Skilanglauf, 10 km Einzel (F): Frida Karlsson (SWE)
- Snowboard, Snowboardcross: Alessandro Hämmerle (AUT)
- Eisschnelllauf, 5000 m (F): Francesca Lollobrigida (ITA)
- Rennrodeln, Team Mixed-Staffel: Deutschland
- Snowboard, Halfpipe (F): Gaon Choi (KOR)
- Shorttrack, 500 m (F): Xandra Velzeboer (NED)
- Shorttrack, 1000 m (M): Jens van 'T Wout (NED)
Eiskunstlauf:Der schwarze Tag des Eisprinzen
Zwei Jahre lang war Ilia Malinin ungeschlagen, er beherrscht als einziger Eiskunstläufer den schwierigsten Sprung der Welt. Doch in Mailand zerbricht seine Kür wie Glas. „Ich habe es verbockt“, sagt er – und versucht, eine Erklärung zu finden.
Freitag, 13. Februar
- Skilanglauf, 10 km Einzel (M): Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
- Snowboard, Snowboardcross (F): Josie Baff (AUS)
- Biathlon, Sprint (M): Quentin Fillon Maillet (FRA)
- Eisschnelllauf, 10000 m (M): Metoděj Jílek (CZE)
- Snowboard, Halfpipe (M): Yuto Totsuka (JPN)
- Skeleton (M): Matt Weston (GBR)
- Eiskunstlauf, Einzellauf (M): Mikhail Shaidorov (KAZ)
Samstag, 14. Februar
- Ski Freestyle, Dual Moguls (F): Jakara Anthony (AUS)
- Skilanglauf, Staffel (F): Norwegen
- Ski Alpin, Riesenslalom (M): Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
- Biathlon, Sprint (F): Maren Kirkeeide (NOR)
- Eisschnelllauf, 500 m (M): Jordan Stolz (USA)
- Skispringen, Großschanze (M): Domen Prevc (SLO)
- Skeleton (F): Janine Flock (AUT)
Skeleton bei Olympia:Viele deutsche Medaillen – dank streng gehüteter Geheimnisse
Die deutschen Skeletonis ärgern sich, dass sie im Teamwettbewerb knapp Gold verpassen. Aber ihre Bilanz fällt mit insgesamt sechs Medaillen gut aus. Hinter dem Erfolg steckt viel technische Tüftelei – und die Angst vor Spionage im Eiskanal.
Sonntag, 15. Februar
- Biathlon, Verfolgung (M): Martin Ponsiluoma (SWE)
- Ski Freestyle, Dual Moguls (M): Michael Kingsbury (CAN)
- Skilanglauf, Staffel (M): Norwegen
- Ski Alpin, Riesenslalom (F): Federica Brignone (ITA)
- Snowboard, Snowboardcross Mixed: Nightingale / Bankes (GBR)
- Biathlon, Verfolgung (F): Lisa Vittozzi (ITA)
- Eisschnelllauf, 500 m (F): Femke Kok (NED)
- Skeleton Mixed: Stoecker / Weston (GBR)
- Skispringen, Großschanze (F): Anna Odine Strøm (NOR)
Montag, 16. Februar
- Shorttrack, 1000 m (F): Xandra Velzeboer (NED)
- Ski Alpin, Slalom (M): Loïc Meillard (SUI)
- Skispringen, Super Team (M): Hörl / Embacher (AUT)
- Ski Freestyle, Big Air (F): Megan Oldham (CAN)
- Bobsport, Monobob (F): Elana Meyers Taylor (USA)
- Eiskunstlauf, Paarlauf: Miura / Kihara (JPN)
Dienstag, 17. Februar
- Nordische Kombination, Großschanze: Jens Lurås Oftebro (NOR)