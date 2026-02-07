Zum Hauptinhalt springen

Winterspiele in Mailand und CortinaOlympia 2026: Der Medaillenspiegel

Die olympischen Ringe in Cortina.
Die olympischen Ringe in Cortina. (Foto: Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa)

116 Entscheidungen stehen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina an. Der Medaillenspiegel im Überblick.

In 16 Sportarten kämpfen die Athletinnen und Athleten um olympisches Gold, dabei wird das Edelmetall in insgesamt 116 Entscheidungen vergeben. Als neue Sportart ist Skibergsteigen erstmals bei dem Olympischen Winterspielen dabei. Bei den Frauen sind unter anderem neu im Programm: der Doppelsitzer im Rennrodeln sowie im Skispringen der Wettbewerb von der Großschanze.

Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2026

Alle Olympiasieger im Überblick

Samstag, 7.2.

  • Ski Alpin, Abfahrt (M): Franjo von Allmen (SUI)
