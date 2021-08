Eliud Kipchoge gewinnt seine zweite Olympische Goldmedaille im Marathon und vergrößert seinen Eintrag im Geschichtsbuch. Zu den klimatisch schwierigen Bedingungen in Sapporo sagt er: "Wir waren alle in derselben Bratpfanne."

Von Thomas Hahn, Tokio

Für Eliud Kipchoge aus Kenia war der Marathon der Tokio-Spiele eine relative einfache Geschichte. Er lief am Sonntagmorgen im Odori-Park von Sapporo mit einem Pulk von anderen Läufer los. Lief weiter und weiter mit leichten, nicht zu großen Schritten. Bald waren nicht mehr ganz so viele andere Läufer um ihn herum. Bald nur noch wenige. Bald keiner mehr. Das Ziel erreichte er in 2:08:38 Stunden. 1:20 Minute früher als der Nächstbeste. Damit wurde der Weltrekordler Kipchoge nach Abebe Bikila aus Äthiopien (1960, 1964) und Waldemar Cierpinski aus Halle an der Saale (1976, 1980) der dritte Marathonläufer, der zweimal in Serie Olympiasieger wird.

Und das Wetter? Die Hitze bei 80 Prozent Luftfeuchtigkeit? Kipchoge beschwerte sich nicht, er sagte: "Wir waren alle in derselben Bratpfanne."

Die Marathonrennen von Tokio sind für Einige ein Fest gewesen. Zunächst einmal für Kenia. Denn nicht nur Eliud Kipchoge gewann Gold. Tags zuvor hatte das bei den Frauen auch Peres Jepchichir aus Kapsabet getan in 2:27:20 Stunden vor einer weiteren Kenianerin, der Weltrekordlerin Brigid Kosgei aus Eldoret (2:27:36).

Bronzegewinnerin Molly Seidel arbeitete bis zu den US-Trials als Barista und Babysitterin

Das Sonntagsrennen war außerdem eine besondere Demonstration für zwei Männer mit somalischen Wurzeln: für den Silber-Gewinner Abdi Nageeye, startend für die Niederlande, und dessen Trainingspartner Bashir Abdi, der die belgischen Farben vertritt. Sie sind beide in Mogadischu geboren, beide spielten ursprünglich Fußball, und als sie mit dem Kenianer Lawrence Cherono auf der Zielgeraden waren, winkte Nageeye seinen Freund Abdi immer wieder heran, wie zur Aufforderung, dass er endlich überholen solle. "Ich wusste, wenn Bashir bis zum Ende bei uns bleibt, dann muss er auf den letzten 200 Metern nur noch die Augen zumachen und sprinten." Das tat Bashir Abdi dann auch. Er gewann Bronze, und Abdi Nageeye sagte: "Wir wollen Leute inspirieren, nicht nur in Belgien und den Niederlanden, sondern auch dort, wo wir herkommen, in Somalia."

Detailansicht öffnen Abdi Nageeye läuft lachend in die Arme von Eliud Kipchoge. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Das Frauenrennen wiederum wurde auch die Feier einer bis dahin nicht sehr bekannten amerikanischen Langstrecklerin: Molly Seidel, 27, aus Boston gewann in ihrem erst dritten Marathon Olympia-Bronze. Bevor sie sich im Februar 2020 bei den US-Trials als Zweite für die Spiele qualifiziert hatte, arbeitete sie als Barista und Babysitterin, um über die Runden zu kommen. Ihr Trainer ist Jon Green, ein gescheiterter Langstreckenläufer gleichen Alters. Molly Brown lobte die harten Bedingungen, sie habe darauf gehofft. Denn: "Ich weiß, viele der Frauen im Feld laufen sehr schnell, wenn die Bedingungen gut sind."

Mit der seltenen Hitzewelle in Sapporo kommen nicht alle Läufer zurecht

Die Bedingungen waren das große, weniger festliche Thema der Läufe. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte die Rennen über die klassischen 42,195 Kilometer und das Gehen extra nach Sapporo auf die kühlere Nordinsel Hokkaido verlegt, um der Tokioter Sommerschwüle zu entgehen. Die Idee war gut. Allerdings erlebt Sapporo dieses Jahr eine seltene Hitzewelle. Um die Läuferinnen zu schonen, verlegten die Veranstalter den Frauen-Marathon um eine Stunde nach vorne, von sieben Uhr auf sechs Uhr morgens. Trinken war noch wichtiger als sonst. Eisbeutel waren gefragte Hilfsmittel.

Trotzdem war es heiß. Manche kamen damit zurecht wie die Deutsche Melat Yisak Kejeta, 28, eine gebürtige Äthiopierin aus Baunatal, die sich zu Recht über Platz sechs in 2:29:16 Stunden freute. Andere scheiterten daran. Den dramatischsten Einbruch erlebte die 10 000-Meter-Europameisterin Lonah Chemtai Salpeter aus Israel, die auf Platz drei laufend vier Kilometer vor dem Ziel stehen bleiben musste. Und im Männerrennen erlebte die Läufernation Äthiopien eine Pleite: Keiner der drei Starter - darunter Weltmeister Lelisa Desisa und London-Marathon-Gewinner Shura Kitata - kam ins Ziel.

In Bratpfannen fühlt sich eben nicht jeder wohl. Eliud Kipchoge hatte Verständnis. Er wollte sicher niemanden belehren, aber weil ihn jemand fragte, wie er seinen achten Platz vom London-Marathon im vergangenen Oktober verkraftet habe, teilte er etwas von seiner Läufer-Weisheit. "Wenn du den Sport liebst, akzeptierst du, was passiert ist", sagte er. Niederlagen einstecken und abhaken - so geht er mit Rückschlägen um. Es klang, als wäre es wirklich eine relativ einfache Geschichte, Olympiasieger zu werden.