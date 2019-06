24. Juni 2019, 19:03 Uhr Winterspiele in Mailand Olympia kehrt nach Europa zurück

Mailand wird 2026 Schauplatz der Olympischen Winterspiele.

20 Jahre nach den Spielen in Turin wird das Sportereignis nicht nur wieder nach Italien, sondern in eine klassische Wintersportregion in Europa zurückkehren.

Von Johannes Aumüller

Thomas Bach gab sich recht viel Mühe, gut gelaunt rüberzukommen. Zumindest versuchte es der Präsident des Internationalen Olympische Komitees (IOC) im Laufe des Tages mit ein paar Witzchen. Nachdem die beiden Bewerberstädte für die Winterspiele 2026 jeweils einen Song in ihre finale Präsentation integriert hatten, teilte er mit, er verzichte auf eine Gesangslage: Sein einziges musikalisches Talent sei sein Nachname. Und als die IOC-Mitglieder vor der eigentlichen Kür das elektronische Abstimmungssystem testen sollten (Wofür ist die Schweiz bekannt? Schokolade oder Kühe?), entriss Bach seinem Generaldirektor die Moderation -der sei als Belgier beim Schoko-Thema ja befangen.

Ein wenig später musste sich Bach dann nicht als scherzender Conferencier, sondern als ernsthaft dreinblickender Präsident. Da gab er nämlich bekannt, dass sich die Bewerbung von Mailand und Cortina d'Ampezzo gegen die von Stockholm und Åre durchgesetzt habe. Mit 47:34 Stimmen gewann das favorisierte italienische Duo gegen das schwedische. Mailand war bisher noch nie Austragungsort von Olympischen Spielen, der mehr als 400 Auto-Kilometer entfernte Skiort Cortina d'Ampezzo hingegen schon einmal im Jahr 1956. Italiens Vize-Premier und Innenminister Matteo Salvini sprach von einem "historischen Tag" und einem "Sieg für alle Italiener. Mit den Winterspielen werden wir der Welt unsere Exzellenz und unsere Fähigkeiten beweisen", sagte der Chef der rechten Lega.

Dabei muss sich erst noch zeigen, wie es wirklich weitergeht in Mailand, Cortina und Italien, wo die politische Lage so labil ist und die wirtschaftliche Lage schwierig. Klar ist, dass diese Veranstaltung im Jahr 2026 für das IOC ziemlich wichtig sind. Nach den drei Winterspiele-Ausrichtern Sotschi (2014), Pyeongchang (2018) und Peking (2022), die alle neue Märkte erschließen sollten, aber stattdessen vor allem viel Kritik sowie Korruptions- und Gigantismus-Themen einbrachten und im Falle Pekings noch verstärkt einbringen werden, sollte es nun unbedingt wieder in eine klassische Wintersport-Destination zurückgehen. Doch so einfach war das nicht.

Ablauf der Wahl zeigt Transparenz-Defizite

In vielen Ländern, etwa in Norwegen, Österreich oder der Schweiz, wurden die Bemühungen durch Volksentscheide gestoppt - das IOC, sein Gebaren und die erwarteten Kosten für eine Olympia-Veranstaltung wirken trotz aller olympischen Veränderungs-Rhetorik mächtig abschreckend. Alleine Stockholm/Åre und Mailand/Cortina blieben übrig. Aber das IOC musste hart kämpfen, dass die überhaupt an Bord blieben - und dort fanden auch keine Referenden statt.

Sehr viel war im Bewerbungs-Prozess und nun auch rund um die Vergabe von der neuen Norm und der neuen Flexibilität die Rede, weswegen Spiele nun ganz anders sein könnten als bisher. 1,3 Milliarden Euro sind als Budget eingeplant. In Mailand und Cortina existieren laut Bewerbungsbuch 80 Prozent der Sportstätten bereits. Aber zum Beispiel bei der ältlichen Rodel- und Bobbahn dürften die Renovierungskosten höher ausfallen als geplant. Und insgesamt ist die Frage, wie verlässlich die Finanz-Garantien sind, die von der italienischen Regierung abgegeben wurden - im Gegensatz zur schwedischen, was bei vielen IOC-Mitgliedern neben den höheren Zustimmungswerten in einer Umfrage (83 versus 55) ein wichtiges Argument gewesen sein dürfte.

IOC-Präsident Bach wiederum ist nun zwar schon seit sechs Jahren IOC-Präsident, aber es war erst das zweite Mal, dass er das Ergebnis einer Wahl über einen olympischen Ausrichter-Ort verkündete - und wieder waren es nur zwei Kandidaten. Vor vier Jahren obsiegte Peking im Duell um die Winterspiele 2022 gegen Almaty 44:40, diesmal also Mailand gegen Stockholm. Die Vergabe der Sommerspiele 2024 (Paris) und 2028 (Los Angeles) zwischendurch hatte Bach so arrangiert, dass es jeweils nur einen Bewerber für die Veranstaltungen gab. Mit nur sechs Kandidaten vier Spiele bestücken, das ist also Bachs Olympiavergabe-Bilanz seiner bisherigen Amtszeit. Das sagt auch viel aus über den Zustand der olympischen Bewegung.

Dabei zeigt alleine der technische Ablauf der Wahl schon Transparenz-Defizite. Bei der Vergabe der Spiele 2022 vor vier Jahren teilten die IOC-Verantwortlichen nach der Abstimmung mit, dass es bei der Wahl angeblich Probleme mit dem elektronischen System gegeben habe - und mussten die Mitglieder noch einmal klassisch mit Zetteln ran. Nun in Lausanne wurde die Ton-Übertragung aus dem Plenum (in dem sich während des Votums nur IOC-Vertreter befinden dürfen) einfach ausgeblendet, noch ehe Bach die Kernfrage "Schoko oder Kühe" beantworten konnte. Und als die 2026er-Wahl anstand, gab es gar nichts mehr zu hören.