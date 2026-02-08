Die Pfiffe gegen seinen Vizepräsidenten bei der Eröffnungsfeier hat Donald Trump auf die ihm eigene Art abzumoderieren versucht. Also hier in den USA würde J. D. Vance nicht ausgebuht, sagte Trump am Wochenende: Die Leute mögen ihn doch! Und es assistierten die Organisatoren der Mailänder Winterspiele, die angaben, sie hätten eigentlich nur Jubel gehört beim Einzug der US-Mannschaft.
MeinungStellungnahmen bei OlympiaAthleten gegen Trump
Kommentar von Johannes Aumüller, Mailand
Lesezeit: 2 Min.
„Gemischte Gefühle, derzeit die USA zu repräsentieren“: Die meist vorsichtige Kritik aus dem US-Olympiateam an der eigenen Regierung dürfte nur ein Vorgeschmack sein auf die nächsten Großevents.
Schwerer Sturz bei Olympia:Lindsey Vonn erlebt ihr Drama am Schicksalsberg
Sie wollte noch einmal die Welt verblüffen – und es ging schief: Lindsey Vonn erlebt bei ihrem verheerenden Unfall in Cortina, dass ihr Körper nach einer Knieverletzung zu schwach ist. Ihr Karriere-Abschluss wird zur Tragödie.
Lesen Sie mehr zum Thema