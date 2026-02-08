Die Pfiffe gegen seinen Vizepräsidenten bei der Eröffnungsfeier hat Donald Trump auf die ihm eigene Art abzumoderieren versucht. Also hier in den USA würde J. D. Vance nicht ausgebuht, sagte Trump am Wochenende: Die Leute mögen ihn doch! Und es assistierten die Organisatoren der Mailänder Winterspiele, die angaben, sie hätten eigentlich nur Jubel gehört beim Einzug der US-Mannschaft.