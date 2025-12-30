An jeder Ecke werden die Mailänder seit einigen Wochen daran erinnert, was ihnen im Februar bevorsteht. „Milano, arrivano i giochi!“, so lautet der Titel einer Plakatkampagne, die in der gesamten Stadt aushängt. In großen und kleinen Formaten, beim Panettone-Kauf genauso wie beim Warten auf die einfahrende Metro, bekommen die Mailänder noch mal einen Hinweis in großen Lettern und mit Ausrufezeichen: „Mailand, die Spiele kommen bald!“