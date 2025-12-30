Zum Hauptinhalt springen

Mailand vor den Olympischen SpielenDie Winterspiele und ihre Sorgenkind-Baustelle

Lesezeit: 5 Min.

Die Arbeiten an der Mailänder Eishockey-Arena sind seit dieser Aufnahme von Ende Oktober fortgeschritten. Abgeschlossen sind sie aber noch lange nicht.
Die Arbeiten an der Mailänder Eishockey-Arena sind seit dieser Aufnahme von Ende Oktober fortgeschritten. Abgeschlossen sind sie aber noch lange nicht. (Foto: Kyodo News/Imago)

Im Fokus vor den Olympischen Spielen steht zum Jahreswechsel nicht mehr Cortina, sondern die Eishockey-Arena in Mailand. Ob alles fertig wird? Die Macher verbreiten in Seelenruhe ihren Optimismus – dabei zählt jede Stunde.

Von Felix Haselsteiner, Mailand

An jeder Ecke werden die Mailänder seit einigen Wochen daran erinnert, was ihnen im Februar bevorsteht. „Milano, arrivano i giochi!“, so lautet der Titel einer Plakatkampagne, die in der gesamten Stadt aushängt. In großen und kleinen Formaten, beim Panettone-Kauf genauso wie beim Warten auf die einfahrende Metro, bekommen die Mailänder noch mal einen Hinweis in großen Lettern und mit Ausrufezeichen: „Mailand, die Spiele kommen bald!“

