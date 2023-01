Der Jamaikaner Usain Bolt war 2012 in London über 100 Meter nicht zu schlagen.

Mehr Sportbegeisterung im ganzen Land: Das war das Ziel der Sommerspiele 2012 in London. Nun hält das Parlament fest: Das Ziel ist gescheitert. Das ist auch eine Botschaft an deutsche Olympia-Lobbyisten.

Kommentar von Johannes Aumüller

London 2012. Das ist ein Ereignis, auf das Olympia-Werber im Westen gerne verweisen. War das damals nicht ein großer Erfolg - und der Beweis, dass Olympia auch in westlichen Demokratien noch funktioniert? Die gelungene Umwandlung von Brach- und Industriefläche in einen ganz neuen Stadtteil und einen schmucken Olympiapark; das besondere Flair in der Stadt während der zweieinhalb Wochen; die schöne Atmosphäre bei den bildtauglichen Wettkampfstätten zwischen Hyde Park und Paradeplatz.