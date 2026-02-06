Sie ging ohne ein Wort, die Skistöcke schwingend, an den Kameras und Mikrofonen vorbei. Der Eindruck, den sie hinterließ, war beschwingt. Eine Woche nach ihrem Sturz in der Schweiz, bei dem die Bänder im Knie barsten, hat Lindsey Vonn ihre Ankündigung wahrgemacht und ist im ersten offiziellen Training die Abfahrtspiste Olympia delle Tofane hinuntergebrettert. Trotz eines Kreuzbandrisses. Was dazu zu sagen war, hatte die 41-jährige US-Olympiasiegerin von 2010 bereits am Dienstag nach einer ersten Probefahrt in Cortina d’Ampezzo vor der versammelten Weltpresse kundgetan. Nichts habe ihre Pläne geändert, auch der Unfall nicht.
Lindsey Vonn bei OlympiaIhr Knie hält
Kreuzbandriss, war da was? Lindsey Vonn, 41, macht im Abfahrtstraining einen beschwingten Eindruck. Die Amerikanerin ist nicht die einzige Skifahrerin, die beim Rennen am Sonntag ins Risiko geht.
Von Barbara Klimke, Cortina d'Ampezzo
Kreuzbandriss von Lindsey Vonn:„Das ist ein Risikospiel, wie Russisch Roulette“
Lindsey Vonn will trotz ihres Kreuzbandrisses bei Olympia starten. Kann sie damit überhaupt konkurrenzfähig sein? Und könnten auch Hobbyskifahrer mit dieser Verletzung weitercarven? Ein Gespräch mit dem Kniespezialisten Manuel Köhne.
