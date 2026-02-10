In der Nacht auf Dienstag wurde das Internet um einen längeren Beitrag reicher. Verfasst hatte ihn die Skirennläuferin Lindsey Vonn, eine Frau, über die in den vergangenen Tagen mehr Zeilen und Wortbeiträge geschrieben worden sind, als über wahrscheinlich alle anderen 2900 Olympiateilnehmer zusammen. Die 41-Jährige gab nach ihrem Sturz am Sonntag im Abfahrtsrennen vom Krankenhaus in Treviso aus die Diagnose ihrer Verletzung bekannt.
US-SkifahrerinLindsey Vonn entscheidet selbst, wann ihre Karriere beendet ist
Vater Alan Kildow wünscht sich, dass seine Tochter nach ihrer schweren Verletzung keine Skirennen mehr fährt. Doch Lindsey Vonn lässt die Fortsetzung ihrer Laufbahn in einer Nachricht aus dem Krankenhaus offen.
Lindsey Vonn:Eine Karriere, größer als ihr Sport
Lindsey Vonns Strahlkraft hat der unter Druck geratenen Skiszene geholfen – aber auch alle anderen in den Schatten gestellt. Das Drama von Cortina zeigt die Ambivalenz des Superstars.
