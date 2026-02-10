In der Nacht auf Dienstag wurde das Internet um einen längeren Beitrag reicher. Verfasst hatte ihn die Skirennläuferin Lindsey Vonn, eine Frau, über die in den vergangenen Tagen mehr Zeilen und Wortbeiträge geschrieben worden sind als über wahrscheinlich alle anderen 2900 Olympiateilnehmer zusammen. Die 41-Jährige gab nach ihrem Sturz am Sonntag im Abfahrtsrennen vom Krankenhaus in Treviso aus die Diagnose ihrer Verletzung bekannt.