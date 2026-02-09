Es brach etwas entzwei, das ist eine Geschichte dieser olympischen Abfahrt von Cortina d’Ampezzo, die wenig erzählt wurde: Es brach die Goldmedaille der Olympiasiegerin Breezy Johnson, die am Sonntag im Enthusiasmus des Triumphs „umhergesprungen“ war und so die goldene Platine von der Öse gerissen hatte. Ihr Malheur gab die US-Amerikanerin alsbald auf dem Pressepodium bekannt, wo sie die lose Medaille der verblüfften Silbermedaillengewinnerin Emma Aicher aus Deutschland vor die Nase legte. „Sie ist nicht total kaputt“, erklärte Johnson noch. „Nur ein bisschen kaputt.“