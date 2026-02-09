Zum Hauptinhalt springen

Lindsey VonnEine Karriere, größer als ihr Sport

Lesezeit: 5 Min.

Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver gewann Lindsey Vonn Gold in der Abfahrt.
Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver gewann Lindsey Vonn Gold in der Abfahrt. (Foto: Gero Breloer/AP)

Lindsey Vonns Strahlkraft hat der unter Druck geratenen Skiszene geholfen – aber auch alle anderen in den Schatten gestellt. Das Drama von Cortina zeigt die Ambivalenz des Superstars.

Von Korbinian Eisenberger, Antholz

Es brach etwas entzwei, das ist eine Geschichte dieser olympischen Abfahrt von Cortina d’Ampezzo, die wenig erzählt wurde: Es brach die Goldmedaille der Olympiasiegerin Breezy Johnson, die am Sonntag im Enthusiasmus des Triumphs „umhergesprungen“ war und so die goldene Platine von der Öse gerissen hatte. Ihr Malheur gab die US-Amerikanerin alsbald auf dem Pressepodium bekannt, wo sie die lose Medaille der verblüfften Silbermedaillengewinnerin Emma Aicher aus Deutschland vor die Nase legte. „Sie ist nicht total kaputt“, erklärte Johnson noch. „Nur ein bisschen kaputt.“

Kreuzbandriss von Lindsey Vonn
:„Das ist ein Risikospiel, wie Russisch Roulette“

Lindsey Vonn will trotz ihres Kreuzbandrisses bei Olympia starten. Kann sie damit überhaupt konkurrenzfähig sein? Und könnten auch Hobbyskifahrer mit dieser Verletzung weitercarven? Ein Gespräch mit dem Kniespezialisten Manuel Köhne.

SZ PlusInterview von Korbinian Eisenberger

