Um 12.22 Uhr mittags hob der Rettungshubschrauber auf der Piste ab, flog am Stadion vorbei, an den Gipfeln der Dolomiten, Richtung Klinik. An Bord auf einer Trage: Lindsey Vonn, 41 Jahre alt, Olympiasiegerin von 2010, Gewinnerin von 84 Weltcup-Rennen, die berühmteste Athletin dieser Winterspiele, die noch einmal hatte Gold gewinnen wollen. Trotz alledem. Was für ein Ende einer großartigen Skikarriere.