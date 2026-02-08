Zum Hauptinhalt springen

Schwerer Sturz bei OlympiaLindsey Vonn erlebt ihr Drama am Schicksalsberg

Lesezeit: 4 Min.

Der Moment, als das Drama passiert: Lindsey Vonn verheddert sich in einem Tor und gerät außer Balance.
Der Moment, als das Drama passiert: Lindsey Vonn verheddert sich in einem Tor und gerät außer Balance. (Foto: Jacquelyn Martin/AP)

Sie wollte noch einmal die Welt verblüffen – und es ging schief: Lindsey Vonn erlebt bei ihrem verheerenden Unfall in Cortina, dass ihr Körper nach einer Knieverletzung zu schwach ist. Ihr Karriere-Abschluss wird zur Tragödie.

Von Barbara Klimke, Cortina d'Ampezzo

Um 12.22 Uhr mittags hob der Rettungshubschrauber auf der Piste ab, flog am Stadion vorbei, an den Gipfeln der Dolomiten, Richtung Klinik. An Bord auf einer Trage: Lindsey Vonn, 41 Jahre alt, Olympiasiegerin von 2010, Gewinnerin von 84 Weltcup-Rennen, die berühmteste Athletin dieser Winterspiele, die noch einmal hatte Gold gewinnen wollen. Trotz alledem. Was für ein Ende einer großartigen Skikarriere.

