Sie ging ohne ein Wort, die Skistöcke schwingend, an den Kameras und Mikrofonen vorbei. Der Eindruck, den sie hinterließ, war beschwingt. Eine Woche nach ihrem Sturz in der Schweiz, bei dem die Bänder im Knie barsten, hat Lindsey Vonn ihre Ankündigung wahrgemacht und ist im ersten offiziellen Training die Abfahrtspiste Olympia delle Tofane hinuntergebrettert. Trotz eines Kreuzbandrisses. Was dazu zu sagen war, hatte die 41-jährige US-Olympiasiegerin von 2010 bereits am Dienstag nach einer ersten Probefahrt in Cortina d’Ampezzo vor der versammelten Weltpresse kundgetan. Nichts habe ihre Pläne geändert, auch der Unfall nicht.