Wer Leo Neugebauer ist, wissen in Paris längst alle: Neugebauer, der Mann mit den meisten Punkten in diesem Jahr, war als Goldfavorit ins Stade de France eingezogen, bei seinen ersten Olympischen Spielen. Und als am Samstagabend die Kameras klackerten, als ihn der Norweger Markus Rooth in den letzten beiden Disziplinen noch überholt hatte, mit 8796 zu 8748 Punkten, da war Neugebauer trotz der letzten, dramatischen Wendung dieses Zehnkampfs über die Silbermedaille glücklich. „Die ganze harte Arbeit, die ich das ganze letzte Jahr gemacht habe, ist endlich fertig. Die Medaille mitnehmen zu dürfen, ist mir eine Ehre“, sagte Neugebauer: „Ich gehe heim mit einem Lächeln.“

28 Jahre liegen zwischen den zwei Silbermedaillen von Frank Busemann und Leo Neugebauer, dazwischen hat es kein deutscher Zehnkämpfer geschafft, von den Sommerspielen eine derartige Auszeichnung mit nach Hause zu bringen. Mit der verpassten Gelegenheit, sich prompt in eine Reihe mit den Olympiasiegern Willi Holdorf (1964) und Christian Schenk (1988) zu heben, wollte Neugebauer dann auch gar nicht hadern. „Ich hab’ mein Ding gemacht, ich hab’ mein Bestes gegeben, das ist alles, was zählt“, sagte er. Aber klar: Den optimalen Wettkampf hatte er nicht abgeliefert. Er habe einen „okayen“ gezeigt, sagte Neugebauer, Markus Rooth einen „krassen“. Vor 104 Jahren (!) hatte ein Norweger schon mal die Krone der Zehnkämpfer errungen, nun war Rooth, der 22-Jährige, aus dem Dunst der Überraschungskandidaten an die Spitze geschossen.

Den ersten Tag hatte Neugebauer noch auf Rang eins abgeschlossen, und das ist wohl Lohn und Bürde zugleich, wenn man mit solch einem Talent ausgestattet ist. Die 100 Meter war er in 10,67 Sekunden gesprintet, er setzte 7,98 Meter in die Sprunggrube, kam auf 16,55 Meter im Kugelstoßen und hievte seinen 110 Kilogramm schweren Körper im Hochsprung über 2,05 Meter, die Stadionrunde absolvierte er in 47,70 Sekunden. Der Sprint war die drittbeste Zeit in Neugebauers junger Karriere, der Weitsprung sein zweitweitester. Noch im Juni hatte die Zehnkampfelite nach Eugene geschaut, zu den Collegemeisterschaften, wo der 24-Jährige die exklusive 9000-Punkte-Schallmauer um 39 Zähler verpasst hatte. Nur vier Athleten haben sie jemals übertroffen.

Es ist eine wahrlich exklusive Welt, in der sich Neugebauer bisher bewegt hat. Als 19-Jähriger wechselte er ans US-College nach Austin in Texas, wo er unter besten Bedingungen zum Olympioniken reifte. Allein die WM-Bühnen hatte er in den vergangenen zwei Jahren in Eugene und Budapest schon bespielt und erfahren, dass sich diese dann doch etwas von den Studentenwettkämpfen unterscheiden. Neugebauer trägt immer ein Lächeln im Gesicht, hat sein Trainer Jim Graham einmal gesagt, er geht am liebsten lässig durchs Leben – da passt es nicht so recht ins System, wenn einem die Nerven dann doch einen Streich spielen. Als Erster hatte er schon in Budapest die Nacht verbracht, dann rutschte er am zweiten Tag auf Rang fünf ab. „Ich bin eine andere Person jetzt, ich habe davon gelernt“, sagte Neugebauer in Paris. Und man sah ihm während dieser zwei Tage an, dass er sich bemühte, sich nicht durch zu viele Spielereien mit den Fans vom großen Ziel abzubringen.

Doch während Markus Rooth fünf persönliche Bestleistungen aus sich herausholte – im Stabhochsprung gelang ihm mit 5,30 Metern eine Steigerung um 20 Zentimeter – schmolz Neugebauers Vorsprung an seinem schwächeren zweiten Tag dahin. 14,51 Sekunden über die 110 Meter Hürden waren solide; die 53,33 Meter im Diskuswurf, seine Paradedisziplin, gerieten vier Meter kürzer als bei seinem deutschen Rekord vom Juni in Eugene. Im Stabhochsprung schüttelte sich das Feld dann wie so oft, Tokio-Olympiasieger Damian Warner aus Kanada und Norwegens Sander Skotheim verabschiedeten sich ohne gültigen Versuch aus dem Medaillenrennen. Mit fünf Metern blieb Neugebauer zwar in Führung, aber dann kam eben der Supersatz von Rooth, der im vergangenen Jahr die U23-EM gewonnen hatte. „Im Stabhochsprung wollte ich schon ein bisschen mehr“, sagte Neugebauer später, „aber man kann nicht jeden Tag das Beste abrufen. Es gibt Höhen und Tiefen.“ Oder, um es mit Niklas Kaul zu sagen: „Der Zehnkampf ist nun mal nicht vorbei, bis nicht alle Disziplinen vorbei sind.“

Detailansicht öffnen Nach zehn Disziplinen darf man das Gruppenfoto auch mal im Liegen absolvieren: Leo Neugebauer (unten links) posiert mit seinen Kollegen nach dem 1500-Meter-Lauf. (Foto: Antonin Thuillier/AFP)

Dabei war Kaul kurz davor gewesen, nach dem ersten Tag die Schuhe in die Ecke zu werfen, für den Weltmeister von 2019 floss in Paris zunächst nichts zusammen. „Das war mental der schlimmste Zehnkampf, den ich je gemacht habe“, sagte Kaul, auch die eine oder andere Träne hatte er in der Nacht verdrückt. Von Rang 21 kämpfte er sich noch auf Platz acht vor mit 8445 Punkten, dank seiner großen Stärken mit dem Speer (77,78 Meter) und über 1500 Meter, und so konnte Kaul zumindest resümieren: „Ich habe meinen Frieden mit Paris gemacht.“ Rooth gelang im Speerwerfen jedenfalls die nächste Bestleistung (66,87 Meter), Neugebauer blieb unter seiner Topweite (56,64 Meter) – die Entscheidung. Über 1500 Meter reichten dem Deutschen dann 4:44,67 Minuten, um Silber vor Grenadas Lindon Victor (8711 Punkte) abzusichern. Till Steinforth, der dritte Deutsche, schaffte es bei seiner Olympiapremiere mit 8170 Zählern auf Rang 15.

Frank Busemann war 21, als er in Atlanta Silber gewann, er machte gerade eine Ausbildung bei der Stadtsparkasse. Ein ganz anderes Leben, als es Neugebauer schon jetzt führt. In Austin hat er nebenbei sein Studium der Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen, an der Universität in Texas sind, wie in den USA üblich, die Wege zwischen Hörsaal, Trainingsplatz, Mensa und Physiotherapie kurz. Umgerechnet 220 Millionen Euro fließen pro Jahr allein in Austin in den Sportbetrieb. Ob er seine Silbermedaille auch geschafft hätte, wenn er im deutschen Sportsystem verblieben wäre, wurde Neugebauer in den Katakomben des Stade de France gefragt. „Kann man nicht sagen“, sagte er. Aber: Für die Möglichkeiten in Texas sei er „überdankbar“. So sehr, dass er Umfeld und Trainer erst mal weiter nutzen will, als Neoprofi und Selbstzahler. Auch deshalb konnte Neugebauer Paris wohl guten Gewissens zufrieden verlassen: Der 24-Jährige weiß, was möglich ist, sollte er bei einem Großereignis künftig mehr als nur einen „okayen“ Wettkampf erwischen.

Erst einmal war auf der Ehrenrunde im Stade de France aber die Zeit gekommen, um Familie und Freunde in die Arme zu schließen, knapp 50 Leute hatten ihn in Paris unterstützt. Neugebauers Vater kam einst aus Kamerun nach Deutschland, sie haben eigens für diese Spiele neue Fan-Shirts drucken lassen, die sie auf den Rängen stolz präsentierten. Irgendwann lag Leo Neugebauer dann auch zum obligatorischen Abschlussfoto der Zehnkämpfer zwischen den olympischen Ringen, auf der deutschen Fahne. Im Gesicht ein dickes Grinsen.