Gina Lückenkemper 2019 bei der Weltmeisterschaft in Doha - bei den Olympischen Spielen in Tokio wird sie wohl nur zuschauen.

Von Saskia Aleythe

An manchen Tagen hat Gina Lückenkemper am Kanal in Bamberg Hantelscheiben durch die Gegend gezogen, zur Belustigung mancher Passanten. 2020 war für die Sprinterin ein Jahr der Improvisation: Aus Clermont in den USA, wo sie sich mit neuem Trainer fit für Olympia machen wollte, hatte sie die Pandemie vertrieben, Lückenkemper strandete wieder in Deutschland. Sie trainierte allein mit den Plänen aus den USA, ging im Februar dieses Jahres zurück, wurde früh geimpft. Sie lief wieder Rennen - doch keines davon reichte nun für einen Startplatz im Olympia-Team.

Bei einem Wettkampf im Mai in Boston machte nach den ersten Schritten der Oberschenkel Probleme, Muskelfaserriss war dann die Diagnose, es folgten ein paar Wochen Reha. Erst am Dienstag, dem letzten Tag des Nominierungszeitfensters, hatte sie wieder einen Wettkampf über 100 Meter bestritten: 11,53 Sekunden. Das war weit weg von der Olympianorm von 11,15 Sekunden. Am Samstag hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Liste der Tokio-Starter erweitert, Lückenkemper ist nur als Ersatzfrau dabei. Das Bangen um Olympia, das ist so ein Gefühl, das sich in diesem Jahr auch bei jenen Leichtathleten manifestiert hat, die in anderen Zeiten sicher gesetzt waren.

Lückenkemper darf mit einsteigen in den Flieger, ist aber nur Touristin, sollte sich keine der anderen verletzen, die sie in diesem Jahr über 100 Meter überholt haben: Alexandra Burghardt, Lisa Mayer und Tatjana Pinto. Es ist ein Rückschlag für Lückenkemper, die zum Aushängeschild der Leichtathleten in den vergangenen Jahren emporgestiegen war, vor allem mit den 10,95 Sekunden, die sie bei der WM 2017 auf die Bahn in London gezaubert hatte, die zweitschnellste Zeit einer Deutschen seit Katrin Krabbe 1991. Im nationalen Ranking stehen viele nun vor ihr. Auch ihre Freundin Rebekka Haase, die über 200 Meter zwar nominiert ist, aber über die halbe Distanz auf besondere Weise scheiterte: Fünf Mal knackte sie zwar in diesem Jahr die Norm, fünf Mal war aber zu viel Wind im Spiel.

Konstanze Klosterhalfen ist nur ein Rennen gelaufen - im Februar

Während man bei der Sprinterin herleiten kann, wo die Probleme liegen - ähnlich wie bei Kugelstoßer David Storl und Speerwerfer Thomas Röhler, die die Spiele ganz verpassen -, bleibt der Leistungsabfall von Christoph Harting mysteriös. Auch er ist nur als Ersatz für Tokio vorgesehen. Auf sein Überraschungsgold 2016 in Rio mit 68,37 Metern folgten eine verpasste WM 2017, ein Scheitern in der Qualifikation bei EM 2018 und WM 2019 - und nun steht seine Bestleistung in diesem Jahr nur noch bei 65,40 Metern, das ist Platz 28 in der Weltrangliste. Daniel Jasinski, Clemens Prüfer und David Wrobel sind an ihm vorbeigezogen. "Die Situation, in der er im Moment steckt, ist auf jeden Fall nicht unerheblich", sagte Bundestrainerin Annett Stein bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig Anfang Juni und deutete Probleme im Privatleben an. Interviews gibt Harting seit fast zwei Jahren keine mehr.

Detailansicht öffnen Bestleistung 65,40 Metern, Platz 28 in der Weltrangliste: Christoph Harting sucht nach seiner Form. (Foto: Chai v.d. Laage/imago)

Still geworden ist es auch um Lauftalent Konstanze Klosterhalfen: Die 24-Jährige hat lediglich ein Rennen in diesem Jahr in der Statistik stehen: Ende Februar lief sie in Austin in Texas erstmals 10 000 Meter - und das in 31:01.71 Minuten. Das war deutscher Rekord, mehr hat man danach nicht mehr von ihr zu Gesicht bekommen. Abgesehen von Fotos auf Instagram. Auch sie war wie Lückenkemper zur Reha in Salzburg, ganz in der Nähe des Hauptquartiers ihres Sponsors Red Bull. Rückenprobleme sollen Klosterhalfen derzeit vom Laufen abhalten.

Im vergangenen Jahr hatte sie wegen einer Überlastungsreaktion im Becken kein Rennen bestritten. 2019 wurde sie WM-Dritte über 5000 Meter, nachdem sie sich dem mittlerweile aufgelösten Nike Oregon Projekt angeschlossen hatte. Unter Pete Julian trainiert sie immer noch, unter dem US-Coach, der jahrelang als Vertrauter des Doping-gesperrten Alberto Salazar galt. Für Tokio wurde Klosterhalfen nur über die 10 000 Meter nominiert. Wie es um ihre Form bestellt ist, bleibt gerade im Verborgenen, auch wenn der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sie laut Pressemitteilung "mit sehr guten Aussichten an den Start" in Tokio schickt.

Mailaika Mihambo, Niklas Kaul: Medaillenkandidaten gibt es trotzdem

So bleiben auch nach der Nominierung des Olympia-Kaders Fragen offen. Was nicht bedeutet, dass es nicht auch Grund für Optimismus gibt: Speerwerfer Johannes Vetter und Disziplin-Kollegin Christin Hussong fahren tatsächlich mit besten Voraussetzungen nach Tokio, auch Weltmeisterin Malaika Mihambo hat sich zuletzt in der Weitsprunggrube gesteigert. Zehnkämpfer Niklas Kaul, jüngster Weltmeister der Geschichte, feilt noch an seiner Form, hat bis zum Start am 4. August aber noch ein paar Wochen Zeit.

Das gleiche gilt für Siebenkämpferin Carolin Schäfer, die gebeutelt von der Reaktion auf ihre Corona-Impfung zuletzt Wettkämpfe absagen musste. Die Trainingsleistungen der WM-Zweiten von 2017 haben laut Idriss Gonschinska, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Leichathletik-Verbandes (DLV), aber "eine klare Tendenz nach oben" gezeigt, die Norm hatte sie bereits 2019 erfüllt. Und da im Siebenkampf die Konkurrentinnen im Land nicht gerade Schlange stehen, muss sich Schäfer keine Sorgen um ihr Tokio-Ticket machen.